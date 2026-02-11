力挺高金素梅？ 王世堅爆怒：原住民是最忠實的台灣派

民進黨籍立委王世堅11日出席民進黨中常會，並於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

無黨籍立委高金素梅因涉詐領補助款、違反醫療器材管理法等罪嫌被檢調搜索約談，民進黨立委王世堅昨稱「相信她是台灣派」，被質疑「力挺」。對此，王世堅今（11日）爆怒強調，「她是台灣派這有什麼不對？原住民是最忠實的台灣派」，盼能化敵為友、壯大台灣，並呼籲高金素梅勇敢面對。

王世堅今天出席民進黨中常會前受訪表示，外界所謂「力挺」兩個字言之過重，畢竟大家都是立法院同事。對於臉書上有人質疑他稱高金素梅是「台灣派」一說，王反問，「原住民不是我們台灣派嗎？原住民不是最忠實的台灣派嗎？」

王世堅憶及，自己30年前經營鐵工廠時，聘請了30多位原住民員工，在高溫1千多度的艱困環境下，唯有原住民同胞願意投入；且原住民生性善良、純真且刻苦耐勞，雖然鮮少過問政治，但在生活、工作與法規適應上遇到問題時，自然會尋求原住民立委幫忙，高金素梅即是其中之一。

王世堅說，基於同事與人情之常，他當然是循循善誘、希望化敵為友，讓無黨籍的高金素梅能加入台灣派，這才是真正的壯大台灣。真正的台灣派應將格局做大，接納不同想法與做法的人，而非將台灣越做越小，切到只剩「1450」。

談及此處，王世堅拉高分貝抨擊，有1位高齡長者現在又撿到「掃把」，到處胡作非為、胡亂攻擊，全部攻擊自己一人，「她怎麼掃把用不完？背後有人提供掃把，如果提供的是本黨的話，那很不可思議。」

對於高金素梅面臨的司法調查，王世堅重申，他昨天發言有90%都在強調政治與司法脫鉤，司法單位不會「自打嘴巴、砸自己的招牌」，展開調查一定有相當的根據與線索，此事與政治無關；呼籲高金素梅應針對檢調提出的問題好好回答，「誠實勇敢地面對」。

王世堅也補充，他與高金素梅20幾年來僅在台北市議會見過一次面，民進黨某高層介紹她到議會，不只拜訪自己一人；而他釋出善意是基於執政黨應心胸開闊，接納不同族群與想法的政治工作者。

