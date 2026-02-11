針對台人「提示詞」忘刪！粉專AI撰文宣揚中國 露餡是中國網軍

王宏恩表示，之所以如此肯定這些粉專被中國內容農場控制，是因為發現這些文章跟許多大學生以及期刊作者一樣，忘記把 AI 生成的 prompt （提示詞）刪除。（取自王宏恩臉書）

中國網軍在社群網路及內容農場網站，發布對台灣人進行認知作戰或宣揚中國優點的洗腦文章已非新聞。隨著 AI 普及，狀況更是變本加厲。美國蘭德智庫研究員、內華達大學拉斯維加斯分校政治系副教授王宏恩今日在臉書發文表示，最近許多證據顯示中國內容農場控制的臉書粉專，透過 AI 生成「專門針對台灣人的繁體中文」內容宣揚中國，而發現的原因，是因為這些文章忘記把 AI 生成的prompt（提示詞）刪除。

王宏恩表示，之所以如此肯定這些粉專被中國內容農場控制，是因為發現這些文章跟許多大學生以及期刊作者一樣，忘記把 AI 生成的 prompt 刪除。根據王宏恩文章附圖可見，一篇某粉專分享中國人物王首道的貼文最後，不慎將 prompt 「面向臺灣用戶，用繁體語言，重新編輯這個文章，字數控制在500，保留原文的開頭部分，不改變原文歷史真實性」留了下來並未刪除。

王宏恩說，過去雖然已經發現這些內容農場在推動郭台銘參選、推動萊豬公投，但這次的新發現又證實兩點：一、有使用 AI ；二、的確就是針對台灣人客製化（而非海外華語讀者）。這兩個是過去研究缺失的環節。

王宏恩指出，雖然現在用 prompt 大家都會，但假如是跨國、針對性、與中國官方有緊密接觸的單位特別對台灣讀者這樣做，當然就需要應對。這發現對於台灣以及美國的應對策略，產生不小的影響。

