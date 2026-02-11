11天無中生有「蔡賴2028對決」 資安人士剖析今年首場跨境資訊戰

資安人士揭露，「蔡賴大戰」是台灣今年第1場、瞄準年底選戰的跨境資訊戰，從傳播路徑、時間及敘事內容的一致性可以發現，這是由特定台媒發動，中國官媒接力放大，短短11天內意圖扭曲台灣社會認知的典型訊息操弄。（資料照）

前總統蔡英文卸任將滿2年，近期無中生有的「2028蔡賴大戰」傳聞卻席捲網路；資安人士揭露，這是台灣今年第1場、瞄準年底選戰的跨境資訊戰，從傳播路徑、時間及敘事內容的一致性可以發現，這是由特定台媒發動，中國官媒接力放大，意圖在短短11天內扭曲台灣社會對執政團隊的認知。

資安人士指出，1月22日名嘴劉寶傑在《范琪斐的美國時間》專訪中，提及蔡英文「想想論壇」改版及近期諸多公開活動，討論到尾聲時，劉個人將其詮釋為對總統賴清德的警告。這段在訪談中並未受到關注，純屬「名嘴觀點」的個人言論，隔日一早卻被大批媒體擴大轉載。

該人士續指，23日上午9時某平面媒體首發新聞，隨後3小時內，多家網路媒體跟進報導，系統性地累積新聞、社群則數，標題也瞬間演變為具侵略性的「蔡英文動起來了？」、「這是在警告賴清德」，透過特定屬性的媒體接力，原本在訪談中不是重點的主觀解讀，一個上午被定調、放大成「有來源並且真實存在的事件」。

資安人士表示，隨著新聞規模持續累積，中國官媒迅速接手，當日上午10時，專責對台認知操作與統戰的中國官媒《海峽導報》立刻刊出〈賴清德硬幹到底卻無力解決問題 蔡英文開始警告〉，直接造假改寫為毫無保留的肯定句，也讓這場跨境資訊戰，從此處開始全面升級。

資安人士盤點，在1月23日至26日間，台灣媒體與政論節目累計出現至少346筆相關討論，中國官媒及對台宣傳平台同步發布逾30篇報導，並透過YouTube、PTT與短影音平台的擴散，「蔡賴矛盾」、「黨內內訌」及「2028權力競逐」等論調迅速滲入公共輿論，將對立情緒推向高峰。

