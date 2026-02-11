為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「一直在準備的路上」 豪宅風波後勤跑基層 謝典霖一早現身北斗警局

    2026/02/11 14:23 記者陳冠備／彰化報導
    彰化議長謝典霖（前左一）今（11日）前往彰化縣警察局北斗分局，針對「2026花在彰化」活動交通疏導工作，進行慰勉，並致贈慰問品。（北斗警分局提供）

    彰化議長謝典霖（前左一）今（11日）前往彰化縣警察局北斗分局，針對「2026花在彰化」活動交通疏導工作，進行慰勉，並致贈慰問品。（北斗警分局提供）

    彰化縣議會議長謝典霖歷經「豪宅風波」後，仍積極拜會行程，今（11日）前往彰化縣警察局北斗分局，針對即將於溪州公園登場的「2026花在彰化」活動交通疏導工作，慰勉第一線執勤員警，並致贈慰問品，如此動作頻頻，似乎未放棄問鼎縣長寶座的憧憬。

    「花在彰化」將於溪州公園盛大展開，去年吸引115萬人次參觀，成為春節走春指標活動。今年預期再掀車潮，北斗分局成為交通疏導第一線。謝典霖今日一早為員警加油打氣，並致贈泡麵、禮券等慰問品，感謝員警春節期間犧牲假期、全天候堅守崗位，並期勉善用科技執法與機動疏導，確保溪州公園周邊道路順暢。

    值得注意的是，往年該慰問行程多由謝言信謝林玉鶯文教基金會派代表出席，去年由立委謝衣鳯代表與會，今年則由謝典霖親自到場，動向耐人尋味。

    事實上，謝典霖近日動作頻頻。繼日前北上參訪新竹啟德公司總部，與「吊車大王」胡漢龑互動熱絡，一起拍片、跳開心舞、暢談公益，昨（10日）深夜再於社群平台貼出健身成果照，寫下「一直在準備的路上」，引發網友揣測，謝家姊弟在地方行程上各自積極佈局，爭選彰化縣長提名之戰還沒結束。

    謝典霖不受「豪宅風波」影響，近日前往新竹參訪「啟德白宮總部」，與「吊車大王」胡漢龑一起拍片、大跳開心舞，互動熱絡。（翻攝謝典林臉書）

    謝典霖不受「豪宅風波」影響，近日前往新竹參訪「啟德白宮總部」，與「吊車大王」胡漢龑一起拍片、大跳開心舞，互動熱絡。（翻攝謝典林臉書）

    謝典霖10日深夜再於社群平台貼出健身成果照，寫下「一直在準備的路上」，引發網友揣測。（翻攝謝典林臉書）

    謝典霖10日深夜再於社群平台貼出健身成果照，寫下「一直在準備的路上」，引發網友揣測。（翻攝謝典林臉書）

