    國民黨：將來會有黨版軍購特別條例版本

    2026/02/11 14:25 記者施曉光／台北報導
    國民黨文傳會主委吳宗憲。（資料照）

    國民黨文傳會主委吳宗憲。（資料照）

    賴清德總統今日召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例記者會」記者會，呼籲在野黨以國家安全為重，支持國防特別條及預算盡速審議通過，立法院民眾黨團隨後也表態支持政院版草案付委審查，對此，國民黨文傳會主委吳宗憲表示，國民黨與民眾黨有各自主體性，該黨尊重民眾黨的想法，而國民黨將來會有自己的版本，而且會非常的專業，會要求對美採購合約相關資訊都應該載明。

    吳宗憲強調，國民黨要求錢必須花在刀口上，因為所有的預算都會有排擠效應，如果軍購預算浮濫編列亂花，會排擠一些基礎建設與社會福利支出，「我們要讓台灣開心，而不能讓『美國爸爸』開心。」

    吳宗憲指出，國民黨自始至終都支持一個強大的國防，反對的是浮濫編列的軍購，並且要求適度給軍人加薪，讓軍人有尊嚴，不能讓這些英雄對國家灰心，並希望採購真正適合台灣的武器，「該用的一塊錢都不要省，不該用的一毛錢都不要亂花」，國民黨無法接受一張椅子要5萬元，一張桌子要100多萬元，同時希望採購的武器要趕快交付，而且買到的是最先進的，而非被淘汰或在戰場上實用性不佳的武器，反觀民進黨向來就習慣扣別人帽子，只要是任何不同的想法，都會被說成反對國防軍購。

