官員稱李貞秀違兩岸條例恐失立委資格 陳智菡：在質疑中選會瀆職？

中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，外界稱李前年參選立委前仍有中國戶籍、恐違「兩岸人民關係條例」不具參選資格，民眾黨團主任陳智菡反問，這是在質疑中選會瀆職嗎？民眾黨團總召陳清龍重申，李持中華民國國籍在台定居逾30年，且中選會核可具參政權，賴政府稱包容中配卻在政治操弄，呼籲到此為止。

本報今（11）日獨家報導，知情官員透露，李貞秀前（2024）年參選立委時在中國仍有戶籍，依法不得參選，恐違反「兩岸人民關係條例」第9-1條規定，根本不具備登記立委候選人資格。

針對有不具名官員指稱李貞秀委員涉雙重國籍問題，陳智菡質疑，這位不具名官員說法依據、動機為何？陳強調，中選會已依法審查李貞秀被提名資格並核發當選證書，如今影射李貞秀不具參選資格，是否在質疑中選會「瀆職」？

此外，陳智菡更批評內政部長劉世芳日前專訪中更以「頭七已過」，形容李貞秀至今仍未遞交放棄國籍文件一事，直言此話失當也失格，不僅羞辱現任立法委員，也傷害公共討論應有分寸，要求劉世芳為其言論道歉。

陳智菡重申，依照劉世芳的邏輯，李貞秀已在台入籍超過10年、是合法的中華民國國民，若認定他不具參選資格，是否仍將他視為「外國人」？更批評此話根本是「邏輯死亡」，呼籲劉依法行政，莫讓台灣法治崩壞。

