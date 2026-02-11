為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    帛琉參議長包和康收賄遭美制裁！昔日化身「北京喉舌」劣跡一次看

    2026/02/11 13:55 記者黃靖媗／台北報導
    帛琉參議長包和康被美國國務院指控收受來自中國政府、企業及犯罪集團的賄賂，利用職權為這些中國利益團體提供倡議與支持，將實施制裁。（取自日本駐帛琉大使館官網）

    帛琉參議長包和康被美國國務院指控收受來自中國政府、企業及犯罪集團的賄賂，利用職權為這些中國利益團體提供倡議與支持，將實施制裁。（取自日本駐帛琉大使館官網）

    美國國務院10日宣布，對我國友邦帛琉參議長包和康（Hokkons Baules）實施制裁，包和康被指控涉及收受中國利益，嚴重損害美國在太平洋地區的利益。事實上，包和康過去不只一次籲帛琉政府外交轉向中國，並發表為中喉舌言論。

    多次公開表態籲帛琉外交轉向承認中國

    包和康曾多次於出席公開活動、接受媒體訪問時表態，希望帛琉政府取消對台外交承認，轉與中國合作，因為帛琉在基礎建設方面需要中國的協助。

    2023年曾反對美國在帛琉部署愛國者飛彈

    2023年11月底，由包和康領導的參議院通過決議，拒絕美國在帛琉部署愛國者飛彈，並指控美國在帛琉的軍事部屬是為了美國利益，而非帛琉利益。

    2017年提案與中國簽署貿易協定被否決

    包和康曾於2017年5月於帛琉參議院提案，與中國簽署貿易協定，以促進帛琉經濟成長。最終在參議院以5比5票數被否決。

    租用家族餐廳給中資 作為性產業、毒品交易地點

    包和康曾將家族擁有的「富士餐廳」租給中資，作為性產業及毒品交易據點，該餐廳地址更是2024年在馬尼拉機場截獲冰毒包裹的目的地，但包和康否認與上述犯罪有關。

    包和康自2008年擔任帛琉參議員、2017年起擔任帛琉參議院議長至今。帛琉參議員與總統皆是4年一任，雖然參議院議長包和康立場親中，但現任帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）長期友台。

