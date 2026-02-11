農曆春節年假長達9天 桃園市公布9大服務不打烊

桃園市長張善政11日率領局處首長，公布春節服務不打烊9大措施，確保春節期間市政服務不中斷。（記者鄭淑婷攝）

今年農曆春節假期自2月14日至22日共9天，市長張善政今（11）日率領局處首長公布春節服務不打烊9大措施，涵蓋環境清潔、藝文充電、觀光走春、運動場館、交通運輸、漁銷動保、醫療食安、社福關懷及市集採買，確保春節期間市政服務不中斷。

桃市府表示，在環境清潔服務上，各區（不含復興區）於2月14日及2月21日照常收運垃圾，2月15日加班收運；2月16日（除夕）及2月20日（初4）上午9點起清運一趟、夜間停收；2月17日至19日（初1至初3）及2月22日（初6）停止收運；復興區2月14日及2月21日依週六路線收運，2月16日（除夕）及2月19日（初3）上午8點起全區收運一趟。

桃市府表示，民眾可利用春節藝文充電、觀光走春、運動，木博館、壢景町及延平路食農故事館僅2月16日至17日（除夕至初一）休館，慈湖、小烏來、角板山及拉拉山等景點2月16日（除夕）休園，其餘年節期間正常開放。

此外，羅浮溫泉自2月17日（初1）起開放、十一份觀光園區則於2月19日（初3）恢復營運，而市立田徑場春節期間照常開放，各國民運動中心、市立游泳池、楊梅及龍潭體育園區2月16日至17日（除夕至初1）休館，其餘時段依公告開放。

桃市府表示，民生採買上，興國市場、桃園與中壢夜市全年無休，興仁花園夜市僅2月16日（除夕）休假、南門市場2月17日（初1）休市，其餘市場多照常營運或依公告調整；漁銷動保部分，竹圍與永安漁港照常營運，捕蜂捉蛇、野生動物救援及非洲豬瘟防疫等服務可撥打1999市民專線，新屋動保園區則提供指定認養及寵物領回服務。

至於民眾最關注的交通運輸，機捷依假日時刻表營運，計程車費率自2月13日至22日單趟加收50元，機場排班計程車則是加收100元，好孕專車8家合作車隊依春節費率持續服務；醫療食安及社福關懷也不打烊，急救責任醫院急診24小時服務，UCC輕急症中心除2月16日（除夕）及2月21日（初5）外均提供服務，各區特定派出所也設有物資供應站提供緊急協助，並針對獨居長者與身心障礙朋友提供替代餐食服務，遊民外展中心年節期間將持續供應即食品，確保弱勢族群獲得妥善照顧。

