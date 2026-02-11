為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    民眾黨同意院版軍購條例付委併審 陳冠廷：盼理性審查強化國防韌性

    2026/02/11 13:49 記者李文馨／台北報導
    民進黨立委陳冠廷。（資料照）

    民進黨立委陳冠廷。（資料照）

    賴總統今天上午召開記者會說明國防軍購特別條例後，民眾黨團表示願意讓行政院版軍購條例付委併案審查。民進黨籍國防外交委員會成員陳冠廷表示，樂見法案朝向實質審查方向推進，國防建設屬於長期且整體性的國家工程，期待各黨團能在制度程序下理性討論、專業把關，共同為台灣安全累積共識。

    陳冠廷指出，軍購與防衛韌性相關條例，牽涉整體戰力規劃、不對稱作戰能力與關鍵防衛系統建置，內容具有高度專業性與整體性，最適合在委員會中逐條檢視、充分討論。付委併案審查是立法過程中的正常機制，讓不同版本一併比較、公開辯論，有助於凝聚更成熟的制度設計。

    陳冠廷說，國防議題攸關全體國人安全，也與區域情勢與國際合作節奏密切相關，社會各界都高度關注。各黨派若能把焦點放在內容品質與執行可行性，而不是政治立場對立，將更有助於提升審查效率與政策穩定度。

    陳冠廷強調，民進黨團立場一向清楚，只要有助於提升防衛能力、強化整體韌性的制度安排，都應該被充分討論與審慎評估。他也呼籲朝野把握進入委員會審查的機會，讓專業回到專業、讓制度回到制度。

    他認為，面對安全挑戰，台灣需要的是更多務實合作與更穩定的政策推進節奏。期待後續審查過程能在公開透明與專業理性的基礎上進行，為國家安全建立更堅實的制度基礎。

