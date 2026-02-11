彰化謝家姊弟之爭演不完？謝典霖勤曬帥兒跑春安、謝衣鳯要幫家扶義賣

立委謝衣鳯主動爭取要當彰化家扶中心義賣古仔燈的「一日志工」。（取自謝衣鳯臉書）

民進黨彰化縣長已確定提名立委陳素月，國民黨迄今連人選都難產，謝家姊弟之爭則繼續上演，議長謝典霖連續在臉書發文「一直在準備路上」，還曬出帥兒與勤跑春安；謝衣鳯則是出動到訪彰化家扶中心，主動表達要當「一日志工」，要幫忙義賣古仔燈。

謝衣鳯延續媽媽、前立委鄭汝芬對於彰化家扶中心的支持與援助，除了大手筆更新二林服務處的電腦設備以外，去年也捐贈月餅給所有的員工，讓員工在幫忙分送各界捐贈愛心月餅給家扶兒的同時，員工也能享用美味月餅。

請繼續往下閱讀...

謝衣鳯昨天（10日）也親自走訪彰化家扶中心，主動表達要幫忙義賣古仔燈，還強調她要當「一日志工」，並非只是要站台亮相而已。目前家扶正在敲定謝衣鳯的時間與行程，讓美女立委來成為古仔燈的最佳代言人。謝衣鳯則在個人臉書表示，「謝謝彰化家扶讓衣鳯有機會，幫助需要的家庭」。

在謝衣鳯主動表達有參選彰化縣長的意願後，謝典霖也是動作頻頻，在溪州豪宅「白宮」開箱後，還難得貼出兒子參加HBL高中籃球甲級聯賽，以彰化縣成功高中參賽，昨天上場3分鐘為球隊拿下2分，他以身為人父，身為彰化人都感到光榮，也期勉兒子在場上追逐夢想。

謝典霖近來勤跑全縣各分局的春安慰問，也在臉書上曬出「露背照」，展現全力健身深蹲練肌肉的好成果，因為透過重訓把身體動起來、練起來，「從來不是為了某一個位置，而是是否已經準備好」，「重要的是，我一直在準備的路上。」

彰化縣議長謝典霖勤跑春安慰問。（取自謝典霖臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法