日議員：台日關係是高市早苗政權重要支柱之一

日本台灣親善協會10日晚間在東京舉辦新春團拜，駐日代表李逸洋（左2）、副代表周學佑（左）與會長衛藤征士郎（右2）、前眾議員並木正芳（右）合影。（駐日代表處提供）

日本台灣親善協會10日在東京舉辦新春團拜，駐日代表李逸洋出席致詞，期待日本經濟在新政府帶領下持續向前邁進。尤其強調台日產業高度互補，只要雙方優勢結合，將可創造「1＋1大於2」的成果。自民黨籍參議員松下新平表示，台日關係原本就是高市政權的重要支柱之一，未來也將持續穩健推動雙邊合作。

日台親善協會原名為「亞東親善協會」，前首相安倍晉三也擔任過會長，現任會長前眾議員衛藤征士郎，他在2024年退出政壇第一線之後，仍靠著雄厚的人脈積極從事台日交好交流事務。李逸洋致詞時感謝衛藤多年來持續關心台日友好關係。

對於自民黨這次在總裁高市早苗率領下贏得眾院大選，李逸洋期待日本經濟在新政府帶領下持續向前邁進。

李逸洋提到，面對中國經濟施壓與供應鏈風險升高，日本經濟必須降低對中國的依賴，他表示，台灣與日本具有高度互補關係，日本的17項成長戰略與台灣戰略產業高度重疊。只要台日攜手合作，深信能創造出「1＋1大於2」的成果。

談及區域安全情勢，李逸洋表示，中國近期內部不平靜，中共高層軍事人事接連出事，已形成建軍以來最嚴重的權力危機之一。他警告，這種不穩定可能導致內部混亂，也可能因權力過度集中而將國內不滿轉向對外，採取強硬軍事行動，對印太地區和平與穩定構成重大威脅，必須保持高度關切與警戒。

衛藤征士郎則表示，台灣與台灣海峽對日本及整個亞太地區極為重要，日台之間建立戰略互惠關係勢在必行，未來也將透過國會友台力量，持續支持台灣參與國際組織，並強化雙邊合作體制。

參議員松下新平致詞談及自民黨在此次眾院大選大勝，他指出，高市政權即將正式啟動，未來在積極財政政策與安全保障領域，預料將展現明確而強力的方向。他並強調，台日關係原本就是高市政權的重要支柱之一，未來也將持續穩健推動雙邊合作。

