賴清德偕三軍司報告軍購條例！吳思瑤：國會不討論就讓社會討論

民進黨立委吳思瑤。（記者林哲遠攝）

賴清德總統今早在總統府召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會向國人報告8年1.25兆「國防特別預算」。民進黨立委吳思瑤表示，既然國會不給予總統在合憲地向國會報告，賴總統就親自向社會報告；既然國會不讓行政院版的國防特別條例付委討論，國會不討論就讓社會討論。

吳思瑤指出，總統府上午的記者會是史上第一次總統率三軍司令，共同向國人清楚說明國家戰略、軍事布局、國家軍購案。賴總統之所以高規格且重視，就是要清楚的向國人公開軍購案內容，既然國會不給予總統在合憲地向國會報告，賴總統就親自向社會報告；既然國會不讓行政院版的國防特別條例付委討論，國不討論就讓社會討論。

吳思瑤強調，台灣安全一天都不能等！台灣有無意志捍衛自身安全，全世界都在看，所以賴總統會清楚的向國人闡述軍購的急迫性、必要性。台灣的安全自己守護、自己的國家自己防衛，同時向國際社會傳達台灣的執政黨、國家的元首領袖在乎台灣的安全防護，在乎台灣是否能在印太地區扮演和平貢獻者的角色。

此外，針對在野黨針對軍人加薪帶風向問題，吳思瑤重申，民進黨執政時為軍人加薪，做得遠比國民黨時期多， 統一性的軍公教調薪，前總統馬英九時期只有一次3％，而民進黨執政從前總統蔡英文到賴總統調薪已有4次，共調薪了14％；再者，在各類軍官加給部分，馬英九執政只有7次，民進黨執政加給高達29次，民進黨執政全力提升軍人權益，但也要強化戰力，所以需要軍購條例。

吳思瑤也補充，對於藍白強行通過的軍人加薪法案，因涉及違憲，侵害行政院的預算全，政院已經聲請釋憲，這個違憲法案，尊重憲法法庭後續的裁判，若該法案合憲當然可以追溯、編列，但一旦宣判違憲當然就無法上路。

