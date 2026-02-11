為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨小雞「黨內互打」 正妹參選人遭慘摔

    2026/02/11 13:05 記者甘孟霖／台北報導
    北市湧言會5位議員參選人今合體學防身術。（記者甘孟霖攝）

    北市湧言會5位議員參選人今合體學防身術。（記者甘孟霖攝）

    年底即將進行地方九合一選舉，民進黨湧言會系5位台北市議員擬參選人林延鳳、顏若芳、康家瑋、劉品妡、郭凡，今（11日）進行聯合活動，走進健身房進行體能訓練，並學習柔術、拳擊，以實際行動倡導民防精神。

    5位參選人今一早到大安區的健身房內，跟著專業教練練習柔術進行防身術訓練，後續並至八角籠擂台上進行全集訓練，在兩兩實戰練習環節時拳拳到肉，不因練習而划水。

    劉品妡說，此次首次體驗柔術覺得很新鮮，希望也能在選戰中精準出擊。康家瑋表示，現在大家都很重視民防，近期也常跑義警的尾牙等，感謝這些大哥大姐維護治安，學習防身術不只可以自救，也能幫助人，鼓勵民眾都該學習。郭凡說，以前他是打羽球出身，曾是國手王齊麟學弟，透過這次活動要告訴民眾鍛鍊體能的重要性。

    林延鳳說，柔術跟政治有點相關，兩者都是剛柔並重，該柔軟的時候要軟，該強硬的時候也不能退縮，國家要富強，年輕人體魄也要強健，近年運動風氣越來越蓬勃，也希望能更加強民防能量。

    顏若芳說，過去人家說「頭腦簡單、四肢發達」其實並不然，運動中必需要快速想戰術等，臨場因應會很強，不管在政治、生活、工作上，運動都會加強其表現。

    談及選情及未來安排，林延鳳說，同黨里長紀建漢昨日宣布退黨參選士北議員，這是個人意願都尊重，在票源上每個人都會盡力去爭取，如果過去認同她服務的民眾，可以繼續支持。顏若芳說，中山大同這次民進黨初選激戰，現任並沒有加權優勢，只能穩扎穩打，也會堅持乾淨選舉，未來也會有更多大咖來幫忙站台。

    劉品妡說，大安文山選情激烈，未來也將有系列造勢活動，敬請期待。康家瑋表示，深耕地方兩千多天，過年期間會持續跑地方走春、拜廟。郭凡說，會利用年輕人體力優勢，按部就班、深耕地方。

    北市湧言會5位議員參選人今合體學防身術。（記者甘孟霖攝）

    北市湧言會5位議員參選人今合體學防身術。（記者甘孟霖攝）

    北市湧言會五位議員參選人今合體學防身術。（記者甘孟霖攝）

    北市湧言會五位議員參選人今合體學防身術。（記者甘孟霖攝）

    北市湧言會5位議員參選人今合體學防身術。（記者甘孟霖攝）

    北市湧言會5位議員參選人今合體學防身術。（記者甘孟霖攝）

