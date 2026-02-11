為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴清德祝賀高市早苗率自民黨大勝 國台辦崩潰喊「令人不齒」

    2026/02/11 12:07 記者陳鈺馥／台北報導
    日本首相高市早苗本月8日率領自民黨在眾議院選舉取得壓倒性勝利。（彭博資料照）

    日本首相高市早苗本月8日率領自民黨在眾議院選舉取得壓倒性勝利。（彭博資料照）

    日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議院選舉大勝，賴清德總統第一時間對日方表示祝賀，並期待台日延續「共同價值」，攜手面對「區域挑戰」。中國國台辦今天嗆聲，「賴清德當局」藉機散播「媚日謬論」，貼靠諂媚之姿令人不齒；立委反批，好鄰居有喜事時，政府向日方表達祝賀之意，有什麼不對，像中國這種就是「惡鄰居」。

    日本眾議院選舉在8日開票結果底定，自民黨與維新會共拿下352席，超過3分之2的壓倒性勝利。自民黨更單獨取得316席，打破創黨70年來紀錄，高市早苗政權刷新日本政治史的紀錄。

    反觀親中派的在野陣營，面臨前所未有的慘敗，立憲民主黨加上公明黨重新組合而成的「中道改革連合」，最終只有49席當選，連親中要角岡田克也都落選三重選區眾議員。

    國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會指稱，中國外交部已就日本眾議院選舉表明了立場。我們要求日方充分認識台灣問題的高度敏感性，恪守「一個中國原則」和中日4個政治文件精神，撤回高市早苗涉台錯誤言論，慎重處理涉台問題，以實際行動恪守「一個中國原則」。

    朱鳳蓮嗆聲說，賴清德當局罔顧日本在殖民台灣期間犯下的滔天罪行，藉機散播「媚日謬論」，貼靠諂媚之姿令人不齒。

    對此，民進黨立委王美惠表示，日本是台灣的好鄰居，在外交上常替台灣講話，高市早苗首相力挺台灣，好鄰居有喜事時，政府向日方表達祝賀之意，有什麼不對，這是天經地義的事。

    王美惠批評，中國這種就是「惡鄰居」，時時刻刻都在打壓台灣，想要消滅中華民國，這是完全不同的鄰居。只要對台灣好的，中國都是強力反對，見不得台灣好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播