「擋不住美國壓力了」 藍青壯派立委：我們須自提軍購條例

針對軍購議題，國民黨立委徐巧芯已提出總規模8000億元，分8年執行的軍購特別條例草案。

賴政府提出8年1.25兆元國防特別條例草案，因在野黨杯葛迄今未付委，立法院民眾黨團已提出自家軍購版本，國民黨是否要提黨版軍購條例草案仍在討論。黨內青壯派立委認為，國民黨擋軍購案已一陣子，現已經「擋不住美國的壓力」，但又不想支持政院版，必須自提版本給美國交代；但另一派則是認為不須自提，因為提軍購案本就是行政院的責任，只要排案審查，黨團再提修正動議表達立場即可。

據了解，黨團幹部近日有分批找外交及國防委員會委員開會詢問軍購案將如何處理，但未明確表態是否要提出黨版；也就是否要提出黨團版軍購特別條例草案，尚未做最後決定。而智庫今天將找黨團討論優先法案，最慢24日立法實務研討會時就會確認。

徐巧芯自提8000億元軍購版 馬文君辦公室研擬中

黨團內部目前有徐巧芯提出的總規模8000億元，也是分8年執行的軍購特別條例草案，包含全部的對美採購項目（台灣之盾、M109A7自走砲、C5ISR系統、M109A7自走砲等），並明定特別條例若需延長執行期程，須經立法院同意；國內產製項目和台美合作項目則回歸年度常態預算。除了徐巧芯版，據悉，馬文君辦公室也有研擬版本。

黨內青壯派立委直言，「我們已經沒有選擇的餘地了，所以要提」，許多立委私下都在表達「我們擋不住美國」，而且日本首相高市早苗選舉大贏，民進黨操弄抗中保台，這三個理由讓國民黨更擋不住，而不審1.25兆元變成自提8千億元，已經有退讓了，而且徐巧芯的版本較合理，被攻擊的幅度會小一點。自提版本的考量，一部份是不想用民進黨政府的版本，一部份是希望自提點出民進黨版的問題。

不過，也有熟悉外交事務的資深立委認為，提不提案不是重點，而是國民黨採取的立場是什麼？因為現在已經有政院的案子在等待排案，可以用修正動議表達自己的立場，只要排案下去審，立委個人、黨團都可以提修正動議，提出自己的主張。

黨內立委認為，由於國民黨擋軍購已經一陣子，現在騎虎難下，加上民眾黨團已提版本，讓國民黨團更有是否要自提版本的壓力，但若要提版本早就該提；所以與其現在才要提版本，不如對外宣告自已的立場讓美國知道即可，因為立場即代表國民黨的版本，也可以對美國有所交代。

