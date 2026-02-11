為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    非洲豬瘟釀21億損失 監院彈劾中市前農業局長、前環保局長等4人

    2026/02/11 12:17 記者方瑋立／台北報導
    監察院。（資料照）

    監察院。（資料照）

    台中市日前爆發國內首例非洲豬瘟疫情，造成全國實施豬隻禁運禁宰15天，產業損失與補助高達21億餘元。監察院今（11）日指出，台中市政府農業局前局長張敬昌、環境保護局前局長陳宏益、動保處前處長林儒良及組長周百俊等4人，因處置失當、疫調資訊錯誤及發生「烏龍消毒」事件，核有重大違失，監察院已通過彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

    監察委員葉宜津、蔡崇義、賴振昌提案指出，被彈劾人張敬昌身為農業局長及災害應變中心指揮官，在官方記者會上說明的疫調資訊反覆不一，甚至遭獸醫師公開抨擊有誤；此外，張敬昌指揮監督不力，未貫徹中央「勿擾動案例場」指令，竟任由屬下擅赴應靜置乾燥的案場進行消毒，導致發生「烏龍消毒」事件，嚴重影響病毒清零判斷及政府形象。

    針對環保局前局長陳宏益的違失，彈劾案文揭露，陳宏益在記者會上強調案例場「3年來稽查24次均合格」，但調查發現，實際上自113年3月至114年10月間，僅針對廚餘稽查過2次。更嚴重的是，陳宏益在禁止廚餘養豬初期，竟指示以「挖坑露天堆肥」方式去化廚餘，遭環境部指正不符規定且恐加劇疫情傳播，重創環保機關形象。

    至於動保處前處長林儒良及組長周百俊，監委指出，兩人在接獲案例場豬隻死亡數量逾化製警示標準時，因循敷衍，未對轉述的疫病訊息存疑，坐視獸醫遭拒訪視，以此藉口無法強制採樣，貽誤公權力介入先機，導致6天後疫情爆發。此外，周百俊未盡責審核疫調，甚至在群組傳達「明日記得開車消毒」的誤導訊息，林儒良亦未查察糾正，直接導致同仁擅闖案場消毒的烏龍事件。

    監察院表示，該案嚴重斲喪人民對政府防疫整備之信賴，4人違失情節重大，事證明確，依違反《公務員服務法》等規定通過彈劾，並移送懲戒法院依法懲戒。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播