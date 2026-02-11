為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美眾院壓倒性通過「台灣保護法案」 吳思瑤：台灣有事、世界都有事

    2026/02/11 12:02 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委吳思瑤。（記者林哲遠攝）

    民進黨立委吳思瑤。（記者林哲遠攝）

    美國聯邦眾議院9日以395票贊成、2票反對的壓倒性票數，通過「台灣保護法案」（PROTECT Taiwan Act），明確要求一旦台灣的安全、社會或經濟制度遭到中國威脅，美國應盡全力將中國排除於國際金融體制與組織之外。民進黨立委吳思瑤今受訪時說，美國再一次跨黨派的挺台，該法案的通過明確地向世界傳達「台灣有事，美國有事；台灣有事，世界都有事！」的訊息。

    吳思瑤指出，美國聯邦眾議院以395票壓倒性通過「台灣保護法案」，這是美國再一次跨黨派的挺台，該法案的核心意義是，若台灣遭到中國的軍事侵略，或中國以任何方式危及台灣的社會運作及經濟安全，美國就可啟動包括禁止、凍結或影響中國參與國際金融機構的權利，範圍涵蓋G20在內。

    吳思瑤續指，法案中已明確列出6大國際金融機構包含G20、國際清算銀行（BIS）、金融穩定委員會（FSB）、巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）、國際保險監理官協會（IAIS），以及國際證券管理機構組織（IOSCO）等全球金融治理的核心機構，一旦中國對台採取侵略性行為，美國即有權限制這些國際金融體系對中國的相關運作。

    「台灣有事，美國有事；台灣有事，世界都有事！」吳思瑤強調，台灣的安全攸關印太地區的穩定、美國利益，以及整體世界秩序。美國眾議院為何能以395比2的票數通過該法案，正是因為台灣安全已被視為美國利益與世界秩序。

    吳思瑤重申，感謝美國跨黨派眾議員如此高規格方式力挺台灣，但她也反思，當世界各國都以跨黨派都在挺台灣時，台灣自己的國會，是否還要出現「自己人卡自己人、自己人傷害自己國家」呢？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播