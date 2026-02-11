美眾院壓倒性通過「台灣保護法案」 吳思瑤：台灣有事、世界都有事

民進黨立委吳思瑤。（記者林哲遠攝）

美國聯邦眾議院9日以395票贊成、2票反對的壓倒性票數，通過「台灣保護法案」（PROTECT Taiwan Act），明確要求一旦台灣的安全、社會或經濟制度遭到中國威脅，美國應盡全力將中國排除於國際金融體制與組織之外。民進黨立委吳思瑤今受訪時說，美國再一次跨黨派的挺台，該法案的通過明確地向世界傳達「台灣有事，美國有事；台灣有事，世界都有事！」的訊息。

吳思瑤指出，美國聯邦眾議院以395票壓倒性通過「台灣保護法案」，這是美國再一次跨黨派的挺台，該法案的核心意義是，若台灣遭到中國的軍事侵略，或中國以任何方式危及台灣的社會運作及經濟安全，美國就可啟動包括禁止、凍結或影響中國參與國際金融機構的權利，範圍涵蓋G20在內。

吳思瑤續指，法案中已明確列出6大國際金融機構包含G20、國際清算銀行（BIS）、金融穩定委員會（FSB）、巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）、國際保險監理官協會（IAIS），以及國際證券管理機構組織（IOSCO）等全球金融治理的核心機構，一旦中國對台採取侵略性行為，美國即有權限制這些國際金融體系對中國的相關運作。

「台灣有事，美國有事；台灣有事，世界都有事！」吳思瑤強調，台灣的安全攸關印太地區的穩定、美國利益，以及整體世界秩序。美國眾議院為何能以395比2的票數通過該法案，正是因為台灣安全已被視為美國利益與世界秩序。

吳思瑤重申，感謝美國跨黨派眾議員如此高規格方式力挺台灣，但她也反思，當世界各國都以跨黨派都在挺台灣時，台灣自己的國會，是否還要出現「自己人卡自己人、自己人傷害自己國家」呢？

