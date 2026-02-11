江啟臣、楊瓊瓔頻攻大本營 何欣純回防太平婆媽擁抱超熱情

何欣純（左4）今天一早在市議員張玉嬿（左5）、蔡耀頡（左2）等人陪同下，先到太平北天宮參拜，廟方預祝選戰順利。（記者陳建志攝）

台中市長選舉戰鼓頻催，國民黨雖至今還未確定江啟臣還是楊瓊瓔出戰？不過兩人都頻頻下鄉拉票，近日更已先後到過太平市場拜票，直搗已獲民進黨提名參選台中市長的何欣純大本營，何欣純今天也特別回防太平市場掃街送春聯，強調回到自己的選區跟大家說聲新年快樂，也希望屯區鄉親做她的後盾，許多婆婆媽媽看到本尊出現，都熱情跟她擁抱，展現高人氣。

何欣純今天一早在市議員張玉嬿、蔡耀頡，還有太平里長林龍洲、中平里長林碧森、永成里長陳秋蟬等里長陪同下，先到太平北天宮上香，接著到一旁的太平菜市場拜票、送春聯，不少婆婆、媽媽看到何欣純都相當興奮，熱情和她擁抱，鼓勵她喊「加油！」

何欣純表示，今天和張玉嬿、蔡耀頡議員一起回到熟悉的太平市場，過去每年年節時，都會到太平市場和老闆、老闆娘還有買菜的民眾道恭喜，今年也不例外，特別要到太平市場跟大家說聲新年快樂。

何欣純表示，太平是自己的選區，更要好好地走一趟，因此今天一早就安排到太平掃市場，昨天也在大里內新黃昏市場送春聯，要讓屯區的鄉親知道，何欣純投入市長選戰，屯區的女兒要來「拚市長」，希望大家做她的後盾、給她力量，讓這個力量能無限大。

何欣純（右）今天一早到太平市場拜票送春聯，婆婆媽媽熱情和她擁抱。（記者陳建志攝）

何欣純（右）今天一早到太平市場拜票送春聯，攤商熱情和她握手。（記者陳建志攝）

