高金素梅被查羅智強「動得很厲害」 吳欣岱：這案子不只是她的事？

針對羅智強搶先公開高金素梅被搜查消息，吳欣岱今發文提到：「為什麼羅智強派會動得這麼厲害？」並反問高金素梅此案是不是早就「不只是她一個人的事」？（資料照）

無黨籍立委高金素梅昨（10日）驚傳涉貪，陽明山住家、國會辦公室昨遭檢調搜索，國民黨立委羅智強昨上午率先在臉書公布消息，並急著指控總統賴清德，引發各界討論。台灣基進台北黨部主委吳欣岱今（11日）發文提到：「為什麼羅智強派會動得這麼厲害？」並反問高金素梅此案是不是早就「不只是她一個人的事」？

吳欣岱提到，中國國民黨面對高金素梅被搜索的立場是搜索程序完備、沒有問題，期待司法做出公正判決，但問題來了，為什麼「羅智強派」會動得這麼厲害？吳欣岱表示，高金素梅被檢調搜索，但搜索的消息並不是從檢調或高金素梅本人傳出，而是由人根本不在台灣的羅智強公開，偷過錄製跨海聲援影片後，這個消息才為大眾所知。

吳欣岱提到，前羅智強辦公室員工楊植斗、陳冠安、陳芳盈清晨到北檢徹夜等待，場面感人肺腑。吳欣岱特別指出：「身為罷吳四騎士之一的陳冠安，相較於其他騎士們都深陷官司，可以爽逛燈會的他，選擇在高金素梅事件時出席情義相挺，不知道黃呂錦茹作何感想？」

吳欣岱提出疑問：「不過大家有沒有想過，高金素梅並不是中國國民黨的黨籍立委，為什麼『羅智強派』會如此著急，全員出動？高金素梅不是中國國民黨籍立委，卻能讓『羅智強派』如此焦慮、如此整齊劃一地全員出動。」

吳欣岱猜測：「那是不是代表這個案子，早就不只是她一個人的事？否則，一個口口聲聲說尊重司法程序的政黨，為什麼有一派人會在結果還沒出來之前，就急著替它下結論？中國國民黨青年軍，是不是有部分已經赤化？」

