新春後與五院院長茶敘 賴清德：大家努力化個人小利為國家大利

總統賴清德11日在總統府主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。（記者叢昌瑾攝）

針對賴清德總統預計在新春後會邀請立法院長韓國瑜等五院院長茶敘，今日總統府記者會上媒體詢問賴總統是否會與韓國瑜溝通總預算還有國防特別預算？總統回答，並不會強調什麼任務，就自然發展。韓院長已對外講要用一個「化」字，所謂大事化小、小事化無，還要逢凶化吉。這個基礎上也不錯，看看茶敘後能不能達到化誤解為理解，化分歧為團結，化個人小利為國家大利，化干戈為玉帛，大家一起來努力吧。

賴總統今天在府內召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，除副總統蕭美琴陪同，國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將並接續簡報，包括陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。

針對年後五院院長茶敘，賴清德說，這個春節邀請五院院長來總統府茶敘，主要就是茶敘。因為上次邀請韓國瑜院長的時候，他多所為難，也希望能夠得到各黨的授權，所以我們大概不會特別去、去強調什麼樣的任務。

總統並說，見面三分情，過年期間大家彼此存好心、說好話，為國家多做一些好事情。那也看到韓國瑜院長已經對外講，就是他要用一個「化」字，所謂大事化小、小事化無，還要逢凶化吉。這個基礎上也不錯，也許我們在茶敘之後能不能達到一個叫做化誤解為理解，然後化分歧為團結，化個人小利為國家大利，化干戈為玉帛，我們大家一起來努力吧。

賴總統並強調，先不談要談話的內容跟話題是什麼，就是聊天，就是茶敘，能夠茶敘到什麼程度，我們就自然發展。相信大家為國家的信念應該都有。

