顧立雄：齊頭式調升單一加給無法反映國軍專業 2017至今已調27次

國防部長顧立雄11日在總統府記者會上強調，齊頭式大幅調升單一加給，無法反映國軍各項勤務專業特性及給予官兵至勤務繁重單位服務的誘因。他並指出，2017年以來，國軍配合軍公教調薪及各項加給調整迄今已調升27次。（圖取自總統府官方直播）

為強化國軍戰力與留才誘因，國防部長顧立雄今（11）日在總統府記者會上表示，自2017年至2025年，國軍配合軍公教調薪及各類專業加給調整共達27次；2025年更進一步奉行政院核定，針對志願役戰鬥部隊、網路戰、戰航管及電偵加給等5項方案進行調升，並配合營舍整建優化服役環境，展現政府照顧官兵的決心。

顧立雄今天在總統府「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會上簡報指出，齊頭式大幅調升單一的勤務加給的數額，無法合理反映國軍各項勤務專業特性，以及提供足夠誘因吸引官兵至勤務繁重的單位來服務，甚至會惡化問題的狀況。因此國軍薪資結構調整是依據勤務專業性、繁重程度及危險性分別訂定。

他說，過去幾年來，除配合軍公教通案調薪4次、累計幅度達14%外，國防部針對戰鬥部隊加給調整7次、地域加給4次，以及士官長、網路戰等專業加給，合計調整達23次。2025年加上軍公教待遇調整3%及上述5項加給方案，期盼透過滾動式調整，提供足夠誘因吸引人才前往艱苦單位服務。

在待遇提升與居住環境改善的雙重挹注下，招募成效已現。顧立雄透露，透過推動營舍改建及職務宿舍整建，預計至2025年底，國軍人力編現比將顯著提升至80%，留營率來到87.2%；其中志願役人力相較2024年成長3000多人，顯示優化福利政策對吸引優質人才有極大幫助。

至於支撐各項福利與建軍備戰的預算來源，顧立雄表示，國防預算在賴清德總統支持下持續穩定成長。回顧過去8年，預算從2017年的3557億元成長至2024年的6074億元，增幅達70.8%。賴政府上任後延續重視國防政策，2025年預算來到6499億元，2026年更規劃編列8060億元，預計成長32.7%。

顧立雄強調，國防預算的增加不僅用於籌購新式裝備，讓官兵操作時更具信心，更是為了實質提升官兵待遇。他誠懇呼籲國人不分朝野支持國防預算，讓國軍戰力更充實，成為維護印太區域和平的重要嚇阻力量。

