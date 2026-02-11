李四川簽約輝達後參選動向受矚 黃國昌：期待跨越世代君子競爭

民眾黨新北市參選人、黨主席黃國昌表示，台北市副市長李四川具備豐富市政經驗，若未來投入新北市長選戰，期待能展現理性、善意且有內容的政見競爭。（記者羅國嘉攝）

民眾黨新北市長參選人、黨主席黃國昌今（11日）持續到市場掃街、發春聯，爭取攤商和民眾支持。不少民眾熱情寒暄、拍照，也被路過年輕人嗆聲「超速仔新年快樂，土城的選擇」。針對台北市副市長李四川今與輝達的合約簽訂後，他就會說明後續動向決定。對此，黃國昌表示，李具備豐富市政經驗，若未來投入新北市長選戰，期待這將是一場能跨越世代的君子競爭，展現理性、善意且有內容的政見競爭。

黃國昌今天到新店仁愛市場及建國市場向民眾和攤商拜年，並發送春聯及紅包袋，行前接受媒體受訪，談及李四川未來規劃。

請繼續往下閱讀...

黃國昌指出，李四川是一位非常資深且優秀的公務員，過去擁有豐厚的市政經驗。此次李四川代表台北市與輝達簽約，對台灣整體發展而言是正面的事情，他非常尊敬李四川。未來若李四川宣布投入新北市長選戰，他期待這將是一場能跨越世代的競爭，雙方都能負責任地向新北市民說明對城市未來的想像、規劃及上任後的施政方向，展現理性、善意且有內容的政見競爭，對台灣民主而言會是非常好的示範。

李四川有工程背景，熟稔都更議題，而黃國昌日前政見記者會對人口老化與住宅老化困境，拋出「都更新三箭」政策，包括都更新幹線、都更特工隊及容積透明平台等三大政策，全面提升都更效率。

黃國昌表示，新北市府目前對都更政策已做得不錯，但民眾仍有更高期待，就應追求「好還要更好、快還要更快」。都更不僅限於整體重建，也應納入老屋維修與修繕。目前最大的困難在於區分所有權人是否願意投入修繕費用，這牽涉房貸、公共安全與公共利益。去年已透過特別條例與特別預算，提供地方政府老屋修繕補助，未來新北市將在此基礎上進一步加碼，強化涉及公共安全與房貸性的都市更新誘因。

黃國昌也提到，房屋修繕期間的中繼安置是民眾一大顧慮，未來將提出具體規劃，由新北市政府出面與旅館業者簽約，提供修繕過渡期間的安置方案，讓居民在不影響既有生活的情況下，提升參與都更與老屋修繕的意願，帶動正面效益。

民眾黨新北市參選人、黨主席黃國昌今天到新店仁愛市場及建國市場向民眾和攤商拜年，並發送春聯及紅包袋，沿路不少民眾停車喊「加油」、與他合照。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法