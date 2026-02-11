親率三軍司令說明國防預算！昔8艘潛艦軍購遭擋 賴總統喊話絕不能重蹈覆轍

總統賴清德11日在總統府主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。（記者叢昌瑾攝）

賴清德總統今天上午在總統府召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，針對為期八年的「國防特別預算」，總統提及21年前，美國決定出售8艘潛艦等軍購，卻在立法院程序委員會被阻擋了69次，最終導致流產。他強調，當外在威脅不斷提升、建軍工作更加迫切時，我們再次看到阻擋提升國防的場景，台灣絕對不能再重蹈覆轍。

賴總統這場記者會，除副總統蕭美琴陪同，國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將並接續簡報，包括陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將會全數到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。

賴清德說，還記得21年前，他擔任立委時，美國決定出售8艘潛艦等軍購，來強化台灣的防衛力量、穩定台海現狀，但行政院提出的軍購特別預算案，在立法院程序委員會被阻擋了69次，最終導致流產。

他說，如果當年能夠通過這項軍購案，屬於我們的8艘潛艦早已經成軍，相信台灣能對區域的和平穩定，提早貢獻更多力量。如今，當外在威脅不斷提升、建軍工作更加迫切時，我們再次看到阻擋提升國防的場景，台灣絕對不能再重蹈覆轍。

賴清德說，去年11月26日，他同樣與顧部長在總統府，向全體國人報告這個預算案。今天，他要再次強調，許多國際友人一再告訴台灣，強化國防不能再等待，不能被拖延。他要再次誠摯呼籲立法院朝野政黨，在年後開議，就即刻實質審議、盡速通過「國防特別預算條例」，我們一起強化國防、守護國家，讓台灣繼續繁榮發展。

總統說，和平無價、戰爭沒有贏家。台灣提升國防不是要侵略任何國家，我們只是要守護我們習以為常的生活。我們對和平可以有理想，但不該有幻想。一紙協議無法換取和平，唯有實力才能夠確保真和平；備戰才能夠避戰、能戰才能夠止戰。

賴總統強調，國軍是守護主權、維繫和平穩定最重要的支柱之一；除了站在第一線保家衛國，在天災地變時，他們更成為國人最安心的依靠。支持國軍，讓他們沒有後顧之憂、專注戰訓本務，這應該是朝野政黨的共同責任，更是全體國人的基本共識。

