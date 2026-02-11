未登記參選南市議員也未交棒 賴清德子弟兵王錦德親爆原因

這次民進黨台南市議員初選登記，王錦德並未登記參選，引起支持者不解、關切。（記者蔡文居攝）

前台南市議員王錦德曾任安南區3屆議員，為總統賴清德的嫡系子弟兵，外界風評佳。這次民進黨台南市議員初選登記，王錦德並未登記參選，連兒女也未接棒參選，引起支持者不解、關切。王錦德今天表示，他年紀大了，政治這條路並不好走，雖然兒女有意願接棒，但他自己是過來人，並不鼓勵家人參選。

王錦德昔日為賴清德擔任立委時期的安南區服務處主任，年輕時與賴清德並肩作戰，幾乎無役不勝。3年前，他連任議員意外失利後，他位於安南區長溪路的服務處迄今仍持續服務，原本外界看好他或他家人會繼續參選、服務，結果卻出乎意料之外。

王錦德坦言，擔任議員，外界看起來光鮮亮麗，其實並不是大家所想像的那樣，這條路一旦走上，時間就不再是自己的了。3年前他卸任後，無事一身輕，深深感受到這是他人生最快活、開心的時光，加上年紀也大了，因此決定不再參選，也不支持小孩走上這條不歸路。

王錦德說，現在他每天最開心的事情，就是接送孫子上下學，閒時就到七股朋友的魚塭養魚自娛。雖然不參選，他的服務處一樣不中斷，繼續提供服務，以回報鄉親長年對他的支持。

