    政治

    許毓仁稱「軍購再擋恐被取消」 黃暐瀚：保衛國家不分顏色

    2026/02/11 13:56 即時新聞／綜合報導
    前立委許毓仁。（資料照）

    美國兩黨國會議員對台灣在自我防衛能力提升受阻、藍白阻擋軍購特別預算，再度出現失望與批評的聲音。國民黨前立委許毓仁日前表示，挑出不合理之處、要求透明與效率，是反對黨的責任；「否定軍購與關鍵台美貿易協定，是戰略錯誤。」對此，資深媒體人黃暐瀚表示，保衛國家，不分藍綠（白），許毓仁的觀察，值得大家深思。

    黃暐瀚在臉書PO文表示，看到國民進黨前立委許毓仁寫的兩篇文章之後，黃暐瀚主動跟人在美國的他聯繫，希望知道他對「台美軍購」及「台美關稅」的看法，結果，毓仁說，原來，2月4日川習通電之後，他與一位白宮幕僚吃飯，看到了川習通話的逐字稿，理由有兩個重點，習近平不滿美國對台軍售、習近平希望川普公開反對台灣獨立。

    黃暐瀚指出，由於四月川普即將去北京會見習近平，如果台灣國會繼續阻擋特別軍購，而且是直接擋在程序委員會，用不排案，不審案的方式阻擋，許毓仁擔心，這會不會給川普傳達了「台灣不要國防」的錯誤訊息，連帶乾脆就直接取消對台軍售，並把這件事，當成四月北京會，送給習近平的禮物。

    黃暐瀚直言，身為前國民黨立委，許毓仁清楚立院運作；身為現任美國華府智庫哈德遜研究所的研究員，許毓仁更知道美國現在對台灣自我防衛的態度，已經出現了質疑，保衛國家，不分藍綠（白），許毓仁的觀察，值得大家深思。

