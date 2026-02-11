藍營新北市長人選呼之欲出 劉和然：過程順利逐步推進

針對國民黨新北市長人選協調，爭取提名的新北市副市長劉和然表示，過程非常順利且逐步推進。（記者賴筱桐攝）

國民黨新北市長人選將於農曆年前拍板，新北市長侯友宜居中協調，結果愈趨明朗。爭取提名的新北市副市長劉和然表示，依照黨部節奏，協調過程非常順利、逐步推進。

台北市副市長李四川預計在今天輝達案簽約後，對外說明參選動向。劉和然對此表示，他不知道李四川會表達什麼，因為今天在台北市最重要的工作是輝達簽約，他的情況仍持續，依照黨部節奏，過程非常順利，而且逐步推進。

媒體追問，是否已經召開協調會，以及是否與李四川會面？

劉和然說，過程都以黨部的協調為主，所有的發言體系也尊重黨部，統一對外說明結果。

外界推測2月13日先嗇宮的花燈活動，可能揭曉國民黨新北市長人選，劉和然表示，怎麼規劃還是尊重黨部安排或宣布，尊重黨部的機制；至於他的行程並未安排相關活動。

談到春節期間行程，劉和然說，過年他會先回彰化，因為家中長輩還是在彰化，之後會回到新北市，3位副市長安排發福袋行程，時間、地點公布在民政局網站，今年製作旋轉木馬造型的福袋，寓意「馬上賺錢」，市民可以到各據點領取福袋。

