藍白稱因不幫軍人加薪卡軍購 賴清德駁錯誤連結：加薪14％、23項加給

賴清德總統今天上午在總統府召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，總統說，近期有輿論指出這筆預算的延宕，與政府沒有編列在野黨委員先前提案替志願役官兵一律每月加薪3萬元有關，並批判政府不照顧軍人，他要嚴正聲明這是完全錯誤的連結。

賴清德說，民進黨政府比國民黨政府更照顧國軍，過去十年，執政團隊，除了四度為軍公教加薪，累計調幅達到百分之14以外，並為國軍推動裝備換新、老舊眷舍改建，更完成23項加給調升，來照顧國軍權益，光是去年，他便調薪5項加給，每年增加支出138億元，有關這部分稍後顧部長會做更詳盡的說明。

總統說，國軍是龐大的組織，不同地區、不同單位、不同任務的弟兄姊妹，可以支領的項目，本來就有不同的加給設計。正因如此，在野黨委員所推動的齊頭式加薪，除了有違憲之虞，也缺乏專業考量，有礙軍中倫理，不利軍中領導。

因此，他說，行政院已經提出釋憲，若合憲，則以追加預算回補。身為民主法治的國家，我們一定要「合法、合憲」地來提升軍人福利待遇。唯有制度正確，保障才能夠穩定，國軍全體同仁也才能夠安心。

總統強調，政黨之間可以競爭，政策也可以充分溝通讓國人選擇；但攸關國安、主權與基本生存的國防，更應該要是攜手團結、一致對外。

賴總統還說，面對各種質疑，軍方和執政團隊從未要求國會，無條件通過任何國防預算，而是希望在安全、機密的環境下，向朝野立委詳細說明，預算規劃與運用，立委可以審查通過。我們願意清楚說明，如何運用預算守護主權，並且提升軍人的工作環境及待遇。

