為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白稱因不幫軍人加薪卡軍購 賴清德駁錯誤連結：加薪14％、23項加給

    2026/02/11 10:43 記者蘇永耀／台北報導
    總統賴清德11日在總統府主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    總統賴清德11日在總統府主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    賴清德總統今天上午在總統府召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，總統說，近期有輿論指出這筆預算的延宕，與政府沒有編列在野黨委員先前提案替志願役官兵一律每月加薪3萬元有關，並批判政府不照顧軍人，他要嚴正聲明這是完全錯誤的連結。

     

    賴清德說，民進黨政府比國民黨政府更照顧國軍，過去十年，執政團隊，除了四度為軍公教加薪，累計調幅達到百分之14以外，並為國軍推動裝備換新、老舊眷舍改建，更完成23項加給調升，來照顧國軍權益，光是去年，他便調薪5項加給，每年增加支出138億元，有關這部分稍後顧部長會做更詳盡的說明。

     

    總統說，國軍是龐大的組織，不同地區、不同單位、不同任務的弟兄姊妹，可以支領的項目，本來就有不同的加給設計。正因如此，在野黨委員所推動的齊頭式加薪，除了有違憲之虞，也缺乏專業考量，有礙軍中倫理，不利軍中領導。

     

    因此，他說，行政院已經提出釋憲，若合憲，則以追加預算回補。身為民主法治的國家，我們一定要「合法、合憲」地來提升軍人福利待遇。唯有制度正確，保障才能夠穩定，國軍全體同仁也才能夠安心。

     

    總統強調，政黨之間可以競爭，政策也可以充分溝通讓國人選擇；但攸關國安、主權與基本生存的國防，更應該要是攜手團結、一致對外。

     

    賴總統還說，面對各種質疑，軍方和執政團隊從未要求國會，無條件通過任何國防預算，而是希望在安全、機密的環境下，向朝野立委詳細說明，預算規劃與運用，立委可以審查通過。我們願意清楚說明，如何運用預算守護主權，並且提升軍人的工作環境及待遇。

    總統賴清德11日在總統府主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    總統賴清德11日在總統府主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播