率隊掃街板橋新埔市場 蘇巧慧展高人氣

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧啟動密集陸戰，今（11）日率隊前往板橋新埔市場掃街拜票。（記者黃子暘攝）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧啟動密集陸戰，今（11）日率立委張宏陸、市議員石一佑、山田摩衣、黃淑君與參選人李昆穎、陳俊諺等前往新埔市場掃街拜票。蘇巧慧表示，他們是最團結的新北隊，掃市場越走越有成就感，在地鄉親都熱烈回應，還有鄉親伸手與她蓋拇指印章，這是一份信任、託付，她會帶著鄉親的期許持續走遍新北大街小巷，證明他們是值得託付的團隊。

蘇巧慧掃街展現高人氣，有長輩開心高呼自己從前台北縣長蘇貞昌就開始在支持了，有靦腆的支持者面對蘇巧慧雖未發一語，仍展露燦爛笑容，也有攤商熱情要求要與蘇巧慧合照，並為蘇巧慧與民進黨籍市議員、參選人加油打氣。

請繼續往下閱讀...

此外，昨日市黨部受理市議員初選登記截止，原定第三選區（新莊）、第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）因競爭激烈，將進入初選外，不料第十一選區（金山、萬里、汐止）意外也因登記參選3人超過2席提名名額，可能也進入初選環節。蘇巧慧對此表示，民進黨初選競爭是歷來傳統，就是為了找出最好、最強的人選服務市民，接下來會按照黨中央公告的日程進行抽籤、民調，她會等參選人出線後整合成一個團隊，爭取市民信任。

而國民黨新北市長提名人選尚未確認，傳國民黨市黨部主委黃志雄說15日號國民黨應會有人選出爐，被問及此事時，蘇巧慧說，參選以來她就是按照一直以來的步調走，面試官是400多萬位新北市民，會努力展現能力爭取認同，也很高興她提出的首波6項政見已經獲得許多人肯定，鄉親也主動來詢問，盼新北一起更好，就是她們的誠意。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧啟動密集陸戰，今（11）日率隊前往板橋新埔市場掃街拜票。（記者黃子暘攝）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧啟動密集陸戰，今（11）日率隊前往板橋新埔市場掃街拜票。（記者黃子暘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法