李四川今將說明參選動向 侯友宜肯定他是優秀公務員

台北市政府今天將與輝達簽約，被視為藍營下屆新北市長人選的台北市副市長李四川表示，將在簽約後說明參選動向。新北市長侯友宜說，李四川是從基層打拚上來的優秀公務員，能為市民和國家多做事，他樂觀其成。

侯友宜今天在市政會議後，媒體關切李四川的參選動向，以及侯擔任國民黨新北市長人選協調要角，是否已有結果？

侯友宜表示，李四川是從基層打拚上來、非常優秀的公務人員，一輩子為國家盡心盡力，能夠為市民多做事、為國家多做事，他都樂觀其成，大家一起加油。

外界預測人選可能在2月13日晚間6點的先嗇宮花燈活動中揭曉，當天國民黨主席鄭麗文、李四川預計出席，時機點符合黨部規劃的農曆年前，媒體詢問侯友宜是否出席？

侯友宜表示，2月13日是春節放假前一天，他的行程非常忙碌，不但要做交通視導工作，也要到第一線慰問辛苦的同仁春節準備情形，一切以市政工作為主。

