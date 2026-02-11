為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高金素梅遭搜索 吳靜怡：國民黨就像是幫小偷喊警察搶劫！

    2026/02/11 10:34 即時新聞／綜合報導
    無黨籍立委高金素梅因涉嫌詐領補助款、違反醫療器材管理法被檢調搜索約談，11日凌晨移送北檢複訊。（記者羅沛德攝）

    無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領助理補助款、違法輸入中國製快篩劑及利用協會活動名義詐領補助，分別涉犯貪污、醫療器材管理法及詐欺等罪被搜索。對此，媒體人吳靜怡表示，把協會當提款機、服務處當違法物流中心？高金素梅一案多軸，國民黨就像是幫小偷喊警察搶劫。

    吳靜怡在臉書PO文表示，高金素梅的案子，據報導，涉及範圍包含前辦公室、現任辦公室、外圍協會、配合廠商全面入列，這是一個「多軸、結構化、長期運作」的案件，協會負責收錢與過水，服務處負責人頭與行政掩護，廠商負責開立不實帳目，前後任辦公室人員彼此銜接，形成「明修棧道，暗度陳倉」的一條去中心化卻高度協調灰色鏈金術。

    吳靜怡分析，服務處卻在案件中被質疑扮演人頭、文件、資源調度的中樞，檢調目前鎖定的「三條主線」，一案多軸、彼此可串，詐領助理費，檢調認定疑涉以人頭詐領助理費，涉犯方向包括貪污治罪條例相關罪名及偽造文書等 這條主線牽動最多前任、現任辦公室人員；違法發放快篩試劑，涉以人頭方式違法輸入中國製快篩，並由地方端協助發送，涉及《醫療器材管理法》等偵辦方向，誰募集、誰保管、誰發、發給誰、是否有對價或選務目的？重點就是有沒有涉及中資！

    吳靜怡指出，協會補助款與活動發票浮報，關鍵載體為「台灣原住民多族群文化交流協會」，檢調懷疑2015–2018年間，協會以辦理活動名義向政府機關或國營企業申請補助，並以不實發票、浮報費用 等方式詐領，補助來源包括原民會、台電、中油等。

    吳靜怡續指，檢調長期追蹤，掌握其金流（助理費、補助款）、物資（快篩）、認證（前/現任辦公室與地方網絡）、組織協會，這四條線任何兩條一接上，就足以擴大成「三十路搜索」的能量規模，不足為奇，全台灣，從國民黨的屏東黨部到新黨的組織都有「廈門寶太生物科技」快篩劑相關案子這兩年都在辦，這背後是否和中國福建統戰單位有所連結？而「廈門寶太生物科技」代表的是普通企業還是協助選戰配發物資的介選單位？高金素梅搞不好是第一個知名政治人物涉入，但應該不是只有她一個。

    吳靜怡直言，高金素梅不要一再消費善良的原住民，更不應該利用原住民朋友詐財！檢調這次一定要勇敢執法，韓國瑜應該還給立法院一個純淨的環境！

    熱門推播