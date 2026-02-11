為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高閔琳宣布不回鍋選議員 跟隨陳其邁做好做滿

    2026/02/11 09:39 記者葛祐豪／高雄報導
    高閔琳不回鍋選議員，將跟隨陳其邁做好做滿。（資料照）

    高閔琳不回鍋選議員，將跟隨陳其邁做好做滿。（資料照）

    民進黨高雄市議員初選昨（10日）登記截止，傳言可能回鍋投入議員選戰的觀光局長高閔琳，並未登記；她今（11日）宣布，不會參選2026地方議員選舉，將跟隨陳其邁市長做好做滿。

    高閔琳說，從去年初開始，陸續一直有許多地方鄉親頻頻表達對她的支持、希望她回到地方服務；也有許多關心她的前輩、好友、媒體等，都曾關心詢問她是否回鍋參選。她正式對大家表達感謝，也感謝陳其邁市長提攜，她將跟隨陳其邁市長，有始有終、做好做滿，不會參選2026地方議員選舉。

    高閔琳回憶，4年前，在多次內部民調第一的前提下，她因為拉抬照顧新人，不慎自己初選意外落馬，讓很多人傷心惋惜，對此她感到很抱歉；也感謝陳其邁市長3年前的提攜，讓她有機會繼續為民服務，來到高雄市政府一展長才。

    高閔琳細數在高雄市觀光局長任內的成果，2023年上任1個月，高雄燈會首度離開愛河移師左營，舉辦「高雄蓮潭燈會」，特別邀請多位高雄在地藝術家與可愛的「ㄇㄚˊ吉兔」；2024年將傳統的高雄燈會正式轉型，命名建立高雄活動品牌「高雄冬日遊樂園」，讓「黃色小鴨」10年後攜伴重返愛河灣，創下900萬觀光人潮；2025年迎來年輕人最喜愛的「吉伊卡哇」，全年創下觀光人次6923萬，全國第一。

    她強調，城市的發展及觀光，除了要有國際觀、要洞悉世界先進國家與市場的脈動，也更要熟悉了解觀光旅遊等業界的需求，更要有清晰的願景、策略和明確的政策方向。「我的初衷、願景和夢想，是讓高雄站穩亞洲、成為世界要角，讓高雄成為真正的國際大城!」

