為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    《世紀血案》演員聯合聲明 他嗆蘇敬軾「哪來勇氣說有取得授權」

    2026/02/11 10:09 即時新聞／綜合報導
    張育萌在臉書發文提到，他在看完黃河等人的聲明，製片公司費思兔老闆蘇敬軾（見圖）哪來的勇氣保證有取得授權。（圖擷自新華社）

    張育萌在臉書發文提到，他在看完黃河等人的聲明，製片公司費思兔老闆蘇敬軾（見圖）哪來的勇氣保證有取得授權。（圖擷自新華社）

    電影《世紀血案》爭議連環爆，演員黃河、李千娜、簡嫚書等人昨（10日）發出聯合聲明，全面阻止電影繼續製作、上映及任何形式曝光。台灣青年世代共好協會理事長張育萌在臉書發文提到，他在看完黃河等人的聲明，製片公司費思兔老闆蘇敬軾哪來的勇氣保證有取得授權。

    《世紀血案》製作單位改編「林宅血案」，卻未取得前立委、家屬林義雄的同意就開拍，引爆社會撻伐。張育萌指出，黃河貼出的聲明很明確地指出契約保證「甲方（製作方）保證已取得拍攝本片的合法授權」。而製作人郭木盛先前公開承認他心裡有數，若事前就去找林義雄或他的家人，對方很可能不願意故事被拍出來，所以打算等剪接完成後，再「拿成品去談」。

    張育萌質疑，請問蘇敬軾和郭木盛，是哪來的勇氣，敢寫出這種明擺著說謊的「保證」？唯一被授權的，就只有「劇本被授權可以拍成電影」，因為，劇本根本就是蘇敬軾自己腦補、自己寫的。張育萌直言：從頭到尾，就只是『蘇敬軾出品人』取得『蘇敬軾編劇』的授權。這是哪門子的授權？什麼荒腔走板的劇情？」

    張育萌指出，根據黃河的說法，演員在簽約前，是有反覆確認，製片方有沒有取得「當事人」授權，但製作方從頭到尾，都在契約裡保證，都刻意隱瞞。張育萌強調：「最重要的，就是要用盡所有力氣，別讓這部片出現在世界上。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播