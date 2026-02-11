《世紀血案》演員聯合聲明 他嗆蘇敬軾「哪來勇氣說有取得授權」

張育萌在臉書發文提到，他在看完黃河等人的聲明，製片公司費思兔老闆蘇敬軾（見圖）哪來的勇氣保證有取得授權。（圖擷自新華社）

電影《世紀血案》爭議連環爆，演員黃河、李千娜、簡嫚書等人昨（10日）發出聯合聲明，全面阻止電影繼續製作、上映及任何形式曝光。台灣青年世代共好協會理事長張育萌在臉書發文提到，他在看完黃河等人的聲明，製片公司費思兔老闆蘇敬軾哪來的勇氣保證有取得授權。

《世紀血案》製作單位改編「林宅血案」，卻未取得前立委、家屬林義雄的同意就開拍，引爆社會撻伐。張育萌指出，黃河貼出的聲明很明確地指出契約保證「甲方（製作方）保證已取得拍攝本片的合法授權」。而製作人郭木盛先前公開承認他心裡有數，若事前就去找林義雄或他的家人，對方很可能不願意故事被拍出來，所以打算等剪接完成後，再「拿成品去談」。

張育萌質疑，請問蘇敬軾和郭木盛，是哪來的勇氣，敢寫出這種明擺著說謊的「保證」？唯一被授權的，就只有「劇本被授權可以拍成電影」，因為，劇本根本就是蘇敬軾自己腦補、自己寫的。張育萌直言：從頭到尾，就只是『蘇敬軾出品人』取得『蘇敬軾編劇』的授權。這是哪門子的授權？什麼荒腔走板的劇情？」

張育萌指出，根據黃河的說法，演員在簽約前，是有反覆確認，製片方有沒有取得「當事人」授權，但製作方從頭到尾，都在契約裡保證，都刻意隱瞞。張育萌強調：「最重要的，就是要用盡所有力氣，別讓這部片出現在世界上。」

