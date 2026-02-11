為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    王鴻薇酸賴總統不如高市早苗 翁達瑞批：對憲政架構一無所知「傻爆了」

    2026/02/11 09:46 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗本月8日率領自民黨在眾議院選舉取得壓倒性勝利，國民黨立委王鴻薇（見圖）卻藉此酸總統賴清德「不如高市早苗有GUTS」，不敢進行重選。（資料照）

    日本首相高市早苗本月8日率領自民黨在眾議院選舉取得壓倒性勝利，國民黨立委王鴻薇卻藉此酸總統賴清德「不如高市早苗有GUTS」，不敢進行重選。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）發文提出3點理由質疑王鴻薇，做了一個不倫不類的類比，批評王鴻薇對我國憲政架構一無所知，並諷刺「王鴻薇傻爆了⋯⋯」。

    翁達瑞在臉書發文指出，這一屆的國民黨立委素質普遍低落，最典型的人物就是王鴻薇。在當選立委後，王鴻薇不務正業，只忙著在社群平台與媒體造謠抹黑，在法案的審查毫無表現。更嚴重的是，王鴻薇的爆料經常出錯，甚至被法院判決高額賠償。王鴻薇沒得到教訓，繼續不務正業，只忙著在社群平台蹭聲量。

    翁達瑞表示，日本首相高市早苗宣布解散國會，改選後狂勝，掌握三分之二以上的席次。高市勝選與王鴻薇一點關係都沒有，但王鴻薇仍要借題發揮，在社群平台貼文攻擊賴清德。

    翁達瑞質疑，王鴻薇在「脆」貼了一張圖卡，上面只有兩行字：「賴清德不如高市早苗 總統不敢重選沒有GUTS」。對此翁達瑞直言，「看到這張圖卡，我只能說王鴻薇傻爆了，做了一個不倫不類的類比」。

    翁達瑞對此提出3點理由。其一，日本改選的是國會議員，王鴻薇要的卻是台灣的總統改選。其二，日本的政體是內閣制，國會可以提早改選，只要首相宣佈解散國會即可。台灣的政體是總統制，總統4年改選1次，並無提早改選的機制。其三，雖然台灣的總統只能定期改選，但有立委提早改選的機制。只要立法院提出倒閣案，行政院長就要向總統請辭，並呈請總統解散立法院，重新改選立委。

    翁達瑞表示，若王鴻薇想要解決眼前的朝野憲政僵局，她應該呼籲佔立院多數席次的藍白兩黨對行政院長提出不信任案，讓賴總統有解散立法院的機會。若藍白兩黨不提出對行政院長的不信任案，賴清德無從解散立法院，眼前的朝野憲政僵局也就無解。

    翁達瑞諷刺，顯然沒有GUTS的是佔立院多數的藍白立委，不敢接受民意的考驗。因為憲政設計沒有總統提早改選的機制，賴總統是否有GUTS無關緊要。

    翁達瑞在文末也批評，王鴻薇擔任公職多年，對國家的基本憲政架構竟然一無所知。王鴻薇傻爆了，癢的地方不抓（立委改選），不癢的地方卻抓到破皮（總統改選）。

