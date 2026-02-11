不只打工是進市府實戰 南市非暑期工讀28名額開搶

南市政府公部門非暑期工讀，即日起開放報名。（南市府研考會提供）

台南市政府今年4至6月「公部門非暑期工讀」即日起開放報名，市長黃偉哲邀請青年學子把握機會，走進市政第一線，透過實際參與行政工作，提早累積職場實務經驗，為未來職涯發展奠定穩固基礎。

市府研究發展考核委員會表示，青年是城市持續前進的重要力量，也是公共政策創新不可或缺的夥伴。市府自2024年起推動公部門非暑期工讀計畫，希望讓青年在求學階段能善用課餘時間，實際走入公共服務現場，將課堂所學與真實社會連結，從服務中理解城市運作，培養責任感與公共參與意識，並為城市注入更多青春與創意。

研考會主委王效文指出，本次非暑期工讀由市府16個局處提供共28個工讀職缺，工作內容涵蓋行政文書、檔案管理、文宣設計、旅遊諮詢等多元領域，工讀時間規劃具彈性，協助青年學子在兼顧課業的同時，累積實務經驗、探索職涯方向。

研考會進一步說明，報名對象須具中華民國國籍，並設籍台南市，或就讀於台南市大專院校或研究所之在學學生。報名採線上上傳表件方式辦理，自即日起受理至今年3月3日23時59分止。

研考會強調，公部門非暑期工讀不僅是一份工作，更是一段認識城市、了解公共服務運作、累積公共參與經驗的重要學習歷程，誠摯邀請青年學子踴躍報名，走進市政現場，為自己的未來累積實力。相關報名簡章可至台南市政府研究發展考核委員會官方網站「最新消息」專區下載。

