台美關稅談判進入最後「深水區」 鄭麗君赴美敲定

行政院副院長鄭麗君率談判團隊昨晚赴美，與美方進行最後會議後，可望簽署「台美對等貿易協定」（ART）。（資料照）

行政院副院長鄭麗君率談判團隊昨晚赴美，與美方進行最後會議後，可望簽署「台美對等貿易協定」（ART），據了解，鄭麗君此行將就美規車進口、農產品開放部分進行最後一次談判，將簽署ART，預計最快明（12）日、最慢13日會有結果。

據了解，台灣對等關稅調降為15%且不疊加，以及半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇的部分已底定，並在1月與美方簽署MOU。但對於美規車進口、農產品市場開放項目等，尚待最後確定，也是鄭麗君此行赴美談判的主要任務。

行政院已多次強調，秉持守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性的原則，與美方談判，一旦協定簽署完成，將立即向社會報告完整內容。

行政團隊近已為即將簽署協定做準備，並密集召開多場跨部會會議，討論包括對外論述與說帖，各部會依談判內容研擬相關談參，沙盤推演朝野攻防。對於汽車關稅後續，經濟部昨舉辦產業座談會，預計匡列30億元專款，後續根據產業需求提供協助。勞動部預計今天下午也與六大車廠工會座談。

據了解，我方爭取對本土車廠生產的小卡車或貨車部分降稅，以保障國內車輛產業權益。而我國汽車零組件有6成均外銷，若爭取到部分降稅，對國內整車及汽車零組件，相關單位及業界評估不會太大。另美規車進口多是中高價位，對國產車影響不致太大。

至於美豬美牛開放、美國基改農產品進口等，也是這次談判焦點，其中30個月齡以上美牛已開放，但過去剔除特定高風險部位，例如頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟（如肝、腎、心等），美方要求我不能再有非關稅貿易障礙，豬內臟只要符合國際萊克多巴胺規範，要求我方應開放進口市場，同時調整產地標示。行政院多次表示會堅守底線。

