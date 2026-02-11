黃國昌稱高金案情不明確又批執政打壓 詹凌瑀諷未審先判

無黨籍山地原住民立委高金素梅昨日遭檢調大動作搜索，詹凌瑀諷刺黃國昌（見圖）先是說案情還不是很明確，下一秒又嗆「希望司法不要成為執政者打壓異己的工具」，她質疑「這邏輯通嗎？憑什麼直接預設這是政治打壓？」（資料照）

無黨籍山地原住民立委高金素梅昨日遭檢調大動作搜索住家、立院辦公室，民眾黨主席黃國昌昨稱震驚，並批司法不該成為執政者打壓異己的工具。媒體人詹凌瑀諷刺，黃國昌先是說案情還不是很明確，下一秒又嗆「希望司法不要成為執政者打壓異己的工具」，她質疑「這邏輯通嗎？憑什麼直接預設這是政治打壓？這不就是標準的未審先判？這不就是赤裸裸的帶風向？」

詹凌瑀在臉書發文質疑，黃國昌的「證據說話」，遇到高金素梅就轉彎？她諷刺「太離譜了，真的太離譜了！黃國昌，你平常掛在嘴邊的科學、理性、務實去哪裡了？你最愛講的有多少證據說多少話，怎麼遇到高金素梅就突然失靈了？」

詹凌瑀表示，黃國昌昨日上午先是說，「案情還不是很明確、沒辦法有太過度的評論」，但下一秒立刻補槍「希望司法不要成為執政者打壓異己的工具」。對此詹凌瑀質疑，「這邏輯通嗎？既然你都承認情況不明確了，連檢調在查什麼、掌握了什麼證據你都不知道，憑什麼直接預設這是政治打壓？這不就是標準的未審先判？這不就是赤裸裸的帶風向？」

詹凌瑀強調，高金素梅這次是因為涉嫌詐領助理費被搜索，這可是你過去最痛恨的貪腐類型不是嗎？怎麼換成盟友，標準就變成政治迫害了？她也批評黃國昌，如果連案情都還沒搞清楚，就急著幫檢調貼標籤、急著幫當事人喊冤，那你跟那些你平常口中不問是非、只問立場的政客有什麼兩樣？

詹凌瑀在文末也諷刺「到底黃國昌是雙標？還是對長髮美女特別無法抗拒？這就很難說了」。

