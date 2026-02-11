公務員考績「輪流吃乙」? 人事總處：考績法修正研議中

有公務員抱怨，考績制度「甲等比例上限」，讓考績淪為形式化分配，「新人先吃乙、輪流吃乙」。圖行政院模範公務人員頒獎典禮。（資料照，行政院提供）

有公務員抱怨，考績制度「甲等比例上限」，讓考績淪為形式化分配，「新人先吃乙、輪流吃乙」，因此在公共政策網路參與平台提案修法改進考績制度。行政院人事總處昨（10日）晚表示，涉及公務人員考績法修正，考績評核攸關各機關考績評定實務作業及考績獎金預算編列，刻正積極蒐集意見研議中。

有公務員在公共政策網路參與平台，建請行政院人事行政總處檢討「公務人員考績法」，並與考試院銓敘部協調研議修法或配套。提案人認為，在人力長期不足、業務量不斷增加的情況下，考績卻先以比例決定結果，導致「新人先吃乙、輪流吃乙、與績效無關吃乙」的現象層出不窮，使考績淪為形式化分配，而非真正反映一年來的工作表現。

請繼續往下閱讀...

由於該提案短短10天就突破5000人附議的門檻，主管機關須正式回應提案內容。人事總處表示，公共政策網路參與平台近日有關公務人員考績制度改革之提案與意見，內容包含刪除考績等次比例限制、增設多層級優良考績制度、明定無重大違失且能完成職務者原則應列甲等、未列甲等者應提出具體事證並載明輔導改善措施等修法建議。

人事總處指出，因涉及公務人員考績法修正，又考績評核攸關各機關考績評定實務作業及考績獎金預算編列，牽涉跨院、跨機關權責，涉及層面廣泛，尚需協調及徵詢相關機關意見。

人事總處強調，公共政策網路參與平台所提改革考績制度、取消考績比例限制及回歸覈實考評等建議，因涉考績法制、各機關實務運作及預算配置，刻正積極蒐集意見研議中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法