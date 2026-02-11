高金素梅涉貪案 15被告交保或請回 2被告尚在訊問中

無黨籍立委高金素梅因涉嫌詐領補助款、違反醫療器材管理法被檢調搜索約談，11日凌晨移送北檢複訊，但高金素梅表示自己身體不適，檢察官認為目前之身體狀況不適合繼續訊問，故告知限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。高金隨後攙扶法警的手離開北檢，由助理陪同就醫。（記者羅沛德攝）

無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領補助款，另涉利用人頭輸入中國製快篩及以原住民多族群文化交流協會詐領補助，分涉貪污、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌而被搜索及約談；今凌晨高金移送北檢複訊後身體不適，檢方考量她身體狀況不適合繼續訊問，諭知限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問，目前除高金的前辦公室主任張俊傑及高金南區服務處主任麥玲鳳仍在訊問中，其他被告均已交保或請回。

檢調這次共約談17名被告，其中高金因身體因素，因此先請回並限制出境出海；涉及快篩輸入的無黨籍屏東縣議員越秋女，在屏東縣調站接受檢察官訊問後已請回，無黨籍台東縣議員陳政宗、台東縣金峰鄉代會主席高勤書及無黨籍花蓮縣議員簡智隆，分別在台東及花蓮接受檢察官視訊偵訊後也都請回。

請繼續往下閱讀...

高金現任辦公室主任利春仁訊後以10萬元交保，原住民多族群文化交流協會執行長周陳文彬訊後30萬元交保，並限制出境出海；張俊傑特助高智偉、張俊傑的女兒、排灣族歌手Matzka的老婆雲雅舜、高金的前助理林怡君、呂俠、露子吉尤各50萬元交保並均限制出境出海；某某多媒體有限公司負責人陳正順及原音重現音樂社負責人張智傑、人頭助理楊昀儒各10萬元交保。

張俊傑今清晨5時許才移送北檢複訊，他與高金南區服務處主任麥玲鳳尚在接受偵訊中。

據了解，檢調起初是以國安法立案調查，進而追出高金涉貪等情事；高金所涉三大犯罪行為，第一是涉利用人頭充當助理向立院詐領補助款，金額仍待釐清，二是利用人頭違法輸入中國製快篩且非供己用，三為其所成立的原住民多族群文化交流協會，與廠商合作向原民會、台電、中油申請補助款辦活動時，疑有浮報費用情形。

主任檢察官曾揚嶺、檢察官黃冠中昨指揮調查局國安站兵分30路搜索高金的住所、國會辦公室等處，全案朝貪污治罪條例利用職務機會詐取財務、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌偵辦。

高金助理張俊傑的女兒、排灣族歌手Matzka的老婆雲雅舜10日晚間移送北檢複訊後以50萬元交保並限制出境出海。（記者羅沛德攝）

高金前助理林怡君10日晚間移送北檢複訊後以50萬元交保並限制出境出海。（記者羅沛德攝）

無黨籍立委高金素梅因涉嫌詐領補助款、違反醫療器材管理法被檢調搜索約談，台灣原住民多族群文化交流協會前理事長、現任社工站執行長周陳文彬11日凌晨移送北檢複訊後30萬元交保，並限制出境出海。（記者羅沛德攝）

無黨籍立委高金素梅被檢調搜索約談，原音重現音樂社負責人張智傑11日凌晨移送北檢複訊後10萬元交保。（記者羅沛德攝）

無黨籍立委高金素梅被檢調搜索約談，高金素梅現任辦公室主任利春仁11日凌晨移送北檢複訊後以10萬元交保。（記者羅沛德攝）

無黨籍立委高金素梅被檢調搜索約談，高金素梅助理張俊傑的特助高智偉11日凌晨移送北檢複訊後以50萬元交保並限制出境出海。（記者羅沛德攝）

無黨籍立委高金素梅被檢調搜索約談，人頭助理露子吉尤11日凌晨移送北檢複訊後以50萬元交保並限制出境出海。（記者羅沛德攝）

無黨籍立委高金素梅被檢調搜索約談，高金素梅助理張俊傑11日清晨移送北檢複訊。（記者羅沛德攝）

無黨籍立委高金素梅被檢調搜索約談，高金屏東服務處主任麥玲鳳 11日凌晨移送北檢複訊。（記者羅沛德攝）

無黨籍立委高金素梅因涉嫌詐領補助款、違反醫療器材管理法被檢調搜索約談，11日凌晨移送北檢複訊，但高金素梅表示自己身體不適，檢察官認為目前之身體狀況不適合繼續訊問，故告知限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。高金隨後攙扶法警的手離開北檢，由助理陪同就醫。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法