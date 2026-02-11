為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    謝典霖再奮起？深夜PO文：我一直在準備的路上

    2026/02/11 00:38 記者顏宏駿／彰化報導
    彰化議長謝典霖最近積極參加公開活動。（資料照）

    彰化議長謝典霖最近積極參加公開活動。（資料照）

    彰化縣議長謝典霖經歷「豪宅開箱」風波後，10日晚間再PO文說道，彰化正站在一個重要的轉折點，家人的叮嚀，他始終放在心裡，鄉親的期待，他同樣不敢忽視，最重要的是，「我一直在準備的路上」。此PO文是否意味對縣長寶座不死心，引發網友議論。

    謝典霖的PO文特別附上他的「背部上空照」，他說，自己這段時間規律的健身與訓練，不只是體力的累積，更是一種自我對話，他利用重訓把心定下來。面對壓力，不能躁進；面對困難，不能閃躲。

    他說，彰化正站在一個重要的轉折點。現在，更重要的是判斷：什麼時候，該往前一步。

    「去承擔那份重量」

    他表示，家人的叮嚀，他始終放在心裡，而鄉親的期待，他同樣不敢忽視。對他而言，從來不是為了某一個位置，而是是否已經準備好，去承擔那份重量。

    他強調，時候到了，自然會知道。重要的是，「我一直在準備的路上」。

    謝典霖在「豪宅開箱」引來負評，外界普遍認為，衝擊到姊姊謝衣鳯的縣長之路，他二度帶媒體開箱，語出驚人地表示，「謝家原本不想選縣長」更指姊姊突然宣佈選縣長，才造成今天的僵局。此語引發政壇震撼，父親謝新隆說，「兩個孩子個性都太急了」，姊弟倆對外暫停發言。今天謝典霖再度PO文，再度吊足外界胃口。

    地方政壇人士認為，對照謝典霖近日跟「吊車大王」胡漢龑合體，今日之PO文應該是想創造網路聲量，扭轉之前的劣勢，喚回支持者的熱度。

    謝典霖日前跟「吊車大王」胡漢龑合體。（翻攝自謝典霖臉書）

    謝典霖日前跟「吊車大王」胡漢龑合體。（翻攝自謝典霖臉書）

