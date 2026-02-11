談國共智庫論壇 鄭麗文：短短2個月 我都不敢想像會成真

國民黨主席鄭麗文（中）。（記者廖振輝攝）

國民黨主席鄭麗文昨出席「開啟新篇章－國政基金會2026座談會」，談到國共智庫論壇，鄭難掩興奮之情，直呼「這麼短的時間，連我都不敢想結果都成真了！」她每天念茲在茲的問題，就是台灣如何避免戰爭，如何有穩定和平的兩岸關係。

鄭麗文說，12月2日她接任智庫董事長才剛滿兩個月，國共智庫論壇就已經完成。她非常感謝前內政部長、智庫副董事長李鴻源作為領頭羊，打響第一個非常成功的國共的論壇平台，在停止了9年後重新啟動，議題涵蓋不只是台灣產業引頸期盼的，還有前瞻性的兩岸如何共同防災，結合兩岸的強項，讓兩岸、讓台灣不再受極端氣候的影響。

鄭麗文表示，未來兩岸許多的交流、對接和對話，國民黨希望朝向解決問題、造福人民的方向，作為國民黨最重要的宗旨，包括這次提到，如何以AI跟傳統產業的結合來邁向工業5.0挑戰，成為領導全世界潮流，台灣有這個本錢，兩岸的合作更加是可以期待。

鄭麗文說，她每天念茲在茲的問題，就是台灣如何可以避免戰爭，如何可以有穩定和平的兩岸關係，台灣的教育怎麼辦，AI時代來臨，孩子未來的競爭力是什麼？台灣的能源、缺電、少子化等種種的問題。

鄭說，雖然國民黨是在野黨，但是國民黨的DNA執政久了，永遠把台灣做為我們無法推卸的責任，而且執政的民進黨 每天帶頭搞內鬥、搞撕裂，時間不站在台灣這一邊，到2028年，民進黨執政12年，我們都經不起原地不動的內耗，如果不從現在開始面對，積極尋求解放，台灣不進則退。

鄭麗文說，從現在開始，國會多數會延續台灣未來帳戶這樣的方向，繼續的提出福國利民的重大政策，民進黨想辦也罷，不辦也罷，他們現在是為反對而反對，為杯葛而杯葛，只要是我們的國會提出來的法案，不管如何的跟意識形態無關，跟政治無關，如何真的切中台灣的需要，他們一定是反對到底，她覺得非常的可惜。

鄭麗文表示，事實上台灣未來帳戶，民進黨是可以共襄盛舉的，但他們依舊是冷言冷語，或用一些錯誤的訊息在攻擊國民黨，但是沒有關係，該做的事情還是要做，台灣不能等，不但是國會該通過的法案要積極的通過，智庫的各位也會成為國民黨地方縣市政府最重要的後盾。

