    政治

    「黎智英傳」作者：中國今日如何對待香港 明日就如何對待台灣

    2026/02/10 23:58 中央社
    香港邊城青年等團體人士今（10）日召開香港國安法首宗「勾結外國勢力」黎智英案判刑記者會，嚴厲譴責中港政府抹殺真相、打壓自由。（記者塗建榮攝）

    香港邊城青年等團體人士今（10）日召開香港國安法首宗「勾結外國勢力」黎智英案判刑記者會，嚴厲譴責中港政府抹殺真相、打壓自由。（記者塗建榮攝）

    香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年徒刑，引發各方譴責。黎智英的傳記作者祁福德（Mark Clifford）告訴美國時代雜誌，他認為中國今日如何對待香港，明日就會如何對待台灣。

    黎智英等9人及前蘋果日報3家公司先前被判觸犯國安法罪名成立，香港高等法院昨天宣判刑期，其中黎智英被重判20年徒刑，引發各方譴責中港政府打壓言論與新聞自由。

    「黎智英傳」作者、非政府組織「香港自由委員會基金會」（CFHK）主席祁福德在黎智英判決公布前告訴時代雜誌（TIME）：「我認為中國對待香港的方式，就是它接下來想對待台灣的方式，而且還會以此對待其他國家。」

    人權觀察（Human Rights Watch）發言人昨天也向時代雜誌表示：「今日香港，明日台灣（Today is Hong Kong,tomorrow, Taiwan）。」

    倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院主任曾銳生（Steve Tsang）則告訴時代雜誌，黎智英的判刑向台灣政府及人民證實，當前適用於香港的「一國兩制」將「是他們無法接受的未來」。

