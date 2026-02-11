郭正亮唱衰高市早苗下台 黃智賢偷臭：這種人預測少聽為妙！

黃智賢疑似偷臭郭正亮。（圖翻攝自YT:黃智賢夜問）

日本8日舉行眾議院改選，首相高市早苗領導的自民黨大勝。先前唱衰高市可能會因惹到中國被換掉的前立委郭正亮，如今又被狠狠打了一記巴掌，大批鄉民在網上嘲諷。沒想到資深媒體人黃智賢近日也在直播中偷臭郭正亮，笑翻網友。

高市早苗去年11月在國會答詢時針對「台灣有事」表態，讓北京氣炸祭出一系列制裁，當時郭正亮在中天節目上宣稱，高市早苗惹火中國後不會有好下場，民調一定會崩跌。不過在那之後，高市早苗及其內閣支持度，幾乎都維持在70%上下的高位，狠狠打臉郭正亮。

但郭正亮之後又稱，在中國不斷施壓下，高市一定會撐不住，接下來應該會被換掉，落寞下台。如今高市早苗帶領自民黨在眾院選舉拿下壓倒性勝利，她在自家奈良第二選區的得票率更是高達88.7%，郭正亮又一次被打臉腫成豬頭。

大批網友近日在網上瘋狂嘲諷郭正亮。沒有想到黃智賢9日在其YT直播時，也忍不住偷臭：「有人預料高市早苗會輸得很慘，那我只能說，如果事前告訴你高市早苗會輸得很慘的人，這個人以後他預測的事情，你少聽為妙，免得一路被他帶到黑。」

