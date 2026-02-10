賈永婕為「林宅血案」發聲被出征 姚文智大讚：頗有俠女豪情！

台北101董事長賈永婕。（資料照）

電影《世紀血案》爭議延燒，台北101董事長賈永婕坦言不清楚這場慘劇是發生在自己成長的年代，直球表態「我想知道林宅血案的真相」，還要「當年當權者別在掩蓋真相」，遭部分網友出征。不過前立委姚文智直言，賈董有100%勝乎常人的勇敢，「她選擇誠實勇敢地說出來，並且要不同時代「當權者」負起該負的責任，我感覺就是一種俠女豪情，令人感動。」

姚文智10日晚間在臉書發文，「義光教會的一位會友，打電話邀我參加今年228追思禮拜，我很感謝。我請他也轉告王牧師，今年可否多留一個位子，邀請賈永婕董事長來參加？從霍諾德赤手攀登台北101以來，我就看到一個非常大氣、直爽、果敢的賈董事長。她這幾天，連發三篇臉文，自承這次才知道，原來在她成長的年代，還有這段人神共憤、黑暗殘酷的歷史。我更覺得她有100%勝乎常人的勇敢！」

他接著說：「以她現在的角色，大可享受Netflix上映的光環餘溫，不必理會這部電影的任何討論；就算突然發現自己竟然也誤解了那個時代，可以靜悄悄地google補課並輕聲嘆息即可。但她選擇誠實勇敢地說出來，並且要不同時代『當權者』負起該負的責任，我感覺就是一種俠女豪情，令人感動。我知道有些人嘲諷她無知，挑她語病，但我寧願相信她願公開這件事，是一種全新公共角色的覺知，是她感受到自己可以挺身為台灣做些一些事或說一些話的澎湃熱血。」

姚文智表示，「我特別留意她說的一句話，『（林宅血案）發生在我成長的年代，那個我以為法治安定的時代』，正是這個當年當權者灌輸的『以為』，讓威權時代的幽靈至今仍『大濛』於這個時代的原因。我相信義光教會一定很歡迎，我也期待賈董事長能出席，並『接續』站出來，現身說法，協助更多人真正認識體悟台灣這塊土地與歷史。千萬不要小看我說的『接續』，這是超難任務，是像我這樣從年輕走街頭、從政、至今困獸之鬥選擇電影、仍難以撼動的艱難工程。但賈董可以，請您加油！」

