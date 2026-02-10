中國海警船再闖金門水域 海巡署船艇強勢驅離

中國海警船再度編隊侵擾金門水域，海巡署派出船艇「一對一」併航阻隔。（金門海巡隊提供）

海中國海警船繼昨天編隊侵擾金門水域，今天再派出4艘海警船闖入金門水域，經海巡署4艘巡防艇「一對一」併航阻隔，強勢拒止其深入我國海域，4艘海警船下午5點駛離金門限制水域。

金馬澎分署指出，第12巡防區今天下午2點多，偵獲4艘中國海警船於金門南方水域有集結趨勢，立即指派巡防艇超前部署；3點左右，中國海警「14603」、「14529」、「14609」、「14530」4艘船，採兩兩編隊模式，分別自金門料羅東方及烈嶼南方闖入我方限制水域，海巡署立刻派出4艘巡防艇採取「一對一」併航阻隔，強勢拒止其深入我國海域；中國4艘海警船在我方嚴密監控及精準對應下，於5點駛出金門限制水域。

海巡署指出，因應春節安全維護工作，全體維持高強度勤務，全天候掌握並應處中國灰色地帶侵擾。近期面對中國海警頻繁編隊襲擾金門水域，海巡署均展現精準監偵及迅速應處能力。

海巡署嚴正聲明，我國對於金門水域擁有絕對管轄權，任何企圖以灰色地帶衝突模糊我國主權的作為都不會得逞；海巡署以實際執法行動，破除中方所謂「常態執法」的認知作戰；並將持續透過科技執法及岸海應變機制，建構堅實防線，全力守護國家主權與安全，讓國人放心，平安過好年。

