台灣民主史25人-湯德章》柔道5段律師拒當官 國民黨令槍殺不准收屍

湯德章曾任職警官、執業律師，二二八事件中遭國民革命軍槍決於民生綠園。（圖翻攝自國家人權記憶庫）

改編自台灣重大歷史懸案、1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》風波延燒，228與白色恐怖時代的故事，應該讓人引以為鑑。政大數位內容學程助理教授侯宗佑分享應該被記住的「25人名單」，作家朱宥勳響應，今（10日）整理並簡述民主前輩的生平和受難經過，第二位分享的是出身台南的律師湯德章。

朱宥勳今起開始分享25位台灣民主史重要人物的故事，第二位是1907年1月6日生於台灣台南，於1947年3月13日遭槍決的湯德章，「雖然大家對他最終的印象是律師，但許多認識湯德章的人，都說他是身材魁梧、熱心打抱不平的人物。比起律師，他更像某種俠士。他是台日混血兒，父親是熊本的日本人。但由於父親早逝，湯德章幼年時主要和母親一起生活，家境貧困。從小，湯德章就不是太乖巧文弱的孩子，老師說他『有魄力、負責，有點不修邊幅，但有抑強扶弱之氣概』。順帶一提，他是柔道五段的高手。」

「雖然種種描述，看起來都很粗豪，但他書讀得其實很好。先是考上了台南師範學校，隨後又考上台北警察練習所。畢業之後，成為日治時期第一位台灣籍的警官。考慮到日治時期警官的威勢，他如果乖乖與殖民者合作，日子應該可以過得很舒服。然而，他可是有著『抑強扶弱之氣概』的湯德章呢！1939年，一名日本醫師鹿沼正雄駕車撞死台灣人。鹿沼是當時台南州知事的同學，背景很硬，沒有警官敢辦這個案子。這時，湯德章挺身而出，堅持要辦到底。毫不意外地，他受到警界的種種打壓，最終憤而辭職。」

「辭職之後，他並沒有放下自己伸張正義的性格——他又跑去考試了。兩年後，他留學日本，在旁聽一段時間法學課程後，考上了『高等文官試驗行政科試驗』。高等文官，這相當於現在的高考等級啊！隨後，他獲得了律師資格，可以選擇在日本或台灣執業。湯德章選擇回到台灣，成為一名人權律師，專門幫台南市民抵抗日本人的欺凌。不讓我當警官是吧，我就換個更讓你頭痛的身分回來。」

接著將時間快轉到戰後，「陳儀掌控台灣之後，曾經邀請湯德章擔任『台灣省公務員訓練所』所長。這時的他，恐怕已經對國民黨的治理非常失望了，因此拒絕了此一邀請。他的理由非常強硬：『當中國官，在心理上要做貪汙準備，我不願埋沒自己的良心』。這樣硬氣的人，自然很難見容於戰後的國民黨政權。1947年，二二八事件爆發，湯德章被推舉為『治安組』組長。這想必是要借重他在警政、法律方面的經驗，以及他在台南的人望吧。湯德章率領一群台南青年，在市區內維持治安，避免動亂擴大。」

「3月11日，國民黨軍隊攻入台南。再一次，不分青紅皂白，國民黨專抓有人望的知識分子。2、30名軍警圍住湯德章的宅邸，強行將他逮補。據說，在逮捕的過程中，湯德章徒手抗拒，爭取時間將『治安組』的青年名冊通通燒毀。隨後，即使被軍警刑求，他也沒有吐出任何名字，讓許多年輕學生因此倖免於難。3月12日，湯德章雙手反綁，被押上軍車遊街。此時的他，已經被懸吊刑求一整夜，肋骨被打斷。車行到了民生綠園（現今的湯德章紀念公園），準備在此槍決。」

「槍決前，台南市民圍觀哭泣。想必有不少人，是曾經受過他幫助的吧。行刑的士兵想逼他下跪，但他堅持不跪，甚至還向四周的市民微笑。臨終之際，湯德章呼喊：『台灣人，萬歲！』最終，子彈貫穿前額及鼻樑而亡。國民黨知道湯德章的人望，因此下令不准收屍。湯德章的妻子哀求之下，勉強接受以毛毯裹屍，但仍然不許移動，曝曬3天。對那一代台南人來說，他一個人就扛了無數人命，至死不屈，是怎樣也無法磨滅的記憶。」

朱宥勳接著分享台南出身的作家葉石濤在小說《夜襲》裡面的一段內容，「但是簡阿淘卻在府城的大正公園親眼看見身體魁梧的律師湯德章被槍決，他留下來的血跡在大正公園的水泥地上，用水沖了也沖不走」，朱宥勳慨歎，「沖不走的不只是血，也是悲痛與憤怒的回憶吧。」

「直到1998年的2月28日，在台南第一位民進黨籍的市長張燦鍙主導下，民生綠園正式更名為『湯德章紀念公園』。我念大學的時候就去過那裡，老實說，我當時搞不太清楚湯德章是誰。我只是非常困惑，如果這個公園，是要紀念一個叫做湯德章的人，為什麼圓環正中央最大最醒目的位置，放的還是孫文銅像？湯德章在哪裡呢？兜兜轉轉一圈，我才終於在一個很不起眼的角落，看到湯德章的胸像。那正是湯德章被槍決之處。2014年，在各種民間團體與政府單位的攻防之下，那座地獄梗一般的孫文銅像，才終於被拆除。」

朱宥勳最後說，「每次談到本土歷史，國民黨支持者就只會無腦亂指，說本土派都是『皇民』云云。然而，對於湯德章這樣一輩子都在抵抗強權，無論是日本人還是中國人，凡有蠻橫之處就有他的身影的人物，國民黨又幹了什麼好事？允文允武、正氣凜然，這樣的人物，出現在小說裡，都好得有點不真實了。然而，在台灣人的前輩裡，確實曾有過這麼傑出，但又被率意抹殺的大人物。他的名字值得反覆紀念。他叫做湯德章。一位40歲就英年早逝的，柔道五段的律師。」

