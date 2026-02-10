新北三蘆周曉芸、陳彥廷民調爭議 民眾黨：雙方再考慮如何繼續進行

民眾黨新北市三蘆選區議員初選日前落幕，被視為黨主席黃國昌（中）子弟兵「四大金釵」之一的周曉芸（右），竟爆冷敗於未經營地方的陳彥廷。（資料照）

民眾黨新北市三蘆選區議員初選日前落幕，被視為黨主席黃國昌子弟兵「四大金釵」之一的周曉芸，竟爆冷敗於未經營地方的陳彥廷，因而申覆。對此，民眾黨中央選決會今日表示，兩位擬參選人已充分理解，且需要一些時間考慮後續如何繼續進行，再做決定。

台灣民眾黨中央選舉決策委員會今（10）日晚間針對三蘆地區所進行的民調，邀請兩位擬參選人列席，並詳細說明民調執行的過程及出現的問題，兩位擬參選人已充分理解，需要一些時間考慮後續要如何繼續進行，再做最後決定。

民眾黨新北三蘆選區市議員民調於本月4、5日間進行，結果周曉芸意外輸給陳彥廷，當事人因而申覆；此外，周曉芸事後更失言稱陳彥廷「畢業後找不到工作，在家樂福上班十年」，引發外界批評。

對此，黃國昌日前在淡水掃街前受訪稱，維持黨內公平競爭是最重要原則，希望用最客觀的方式挑選出最強的候選人，也希望所有候選人對外發言時都要記得把自己的情緒放到最小，以工作崗位上該做的事情，回應支持者的期待為優先。

