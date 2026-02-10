民進黨台中議員初選共35人登記 3區需初選民調

吳文豪今天壓線完成登記，參選台中市第9選區（北區）市議員。（記者歐素美攝）

民主進步黨台中市黨部議員黨內提名初選領表登記，今天為領表登記截至，總登記人數為35人，其中，第2、5及14選區，因登記人數超過提名人數，將於3月2日至4月10日辦理初選民調，台中市黨部主委許木桂表示，市長當選、議會過半是市黨部在今年年底選舉的最大目標。

民進黨今天最後一天登記，正國會「正派台中隊」曾咨耀、周永鴻、張家銨、陳怡潔、江肇國、蔡耀頡等6人在立委王義川陪同下完成登記，石岡區九房里長張鴻斌、前市議員何敏誠的女兒何翊綾，還有吳文豪則壓線趕在最後的時間完成登記，全部共35人登記。

其中，第1選區（大甲、大安、外埔）應選3席提名2席，吳中源、施志昌

第2選區（沙鹿、清水、梧棲）應選5席提名3席，林東誼、楊典忠、王立任、陳怡潔，形成4搶3

第3選區（烏日、大肚、龍井）應選5席提名2席，曾威、張家銨

第4選區（后里、豐原）應選5席提名2席，蔡怡萱、謝志忠

第5選區（神岡、大雅、潭子）應選6席提名3席，陳映辰、林鈺梅、蕭隆澤、周永鴻，形成4搶3

第6選區（西屯）應選5席提名2席，陳淑華、林祈烽

第7選區（南屯）應選4席提名2席，何文海、張耀中

第8選區（北屯）應選6席提名3席，陳信秀、謝家宜、曾咨耀

第9選區（北區）應選3席提名2席，陳俞融、吳文豪

第10選區（中、西區）應選3席提名2席，黃守達、江肇國

第11選區（東、南區）應選5席提名3席，鄭功進、陳雅惠、何翊綾

第12選區（太平）應選4席提名2席，張玉嬿、蔡耀頡

第13選區（大里、霧峰）應選6席提名3席，林德宇、李天生、張芬郁

第14選區（東勢、石岡、新社、和平）應選2席提名1席，詹智翔、張鴻斌，形成2搶1

