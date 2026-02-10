為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨台中議員初選共35人登記 3區需初選民調

    2026/02/10 21:16 記者歐素美／台中報導
    吳文豪今天壓線完成登記，參選台中市第9選區（北區）市議員。（記者歐素美攝）

    吳文豪今天壓線完成登記，參選台中市第9選區（北區）市議員。（記者歐素美攝）

    民主進步黨台中市黨部議員黨內提名初選領表登記，今天為領表登記截至，總登記人數為35人，其中，第2、5及14選區，因登記人數超過提名人數，將於3月2日至4月10日辦理初選民調，台中市黨部主委許木桂表示，市長當選、議會過半是市黨部在今年年底選舉的最大目標。

    民進黨今天最後一天登記，正國會「正派台中隊」曾咨耀、周永鴻、張家銨、陳怡潔、江肇國、蔡耀頡等6人在立委王義川陪同下完成登記，石岡區九房里長張鴻斌、前市議員何敏誠的女兒何翊綾，還有吳文豪則壓線趕在最後的時間完成登記，全部共35人登記。

    其中，第1選區（大甲、大安、外埔）應選3席提名2席，吳中源、施志昌

    第2選區（沙鹿、清水、梧棲）應選5席提名3席，林東誼、楊典忠、王立任、陳怡潔，形成4搶3

    第3選區（烏日、大肚、龍井）應選5席提名2席，曾威、張家銨

    第4選區（后里、豐原）應選5席提名2席，蔡怡萱、謝志忠

    第5選區（神岡、大雅、潭子）應選6席提名3席，陳映辰、林鈺梅、蕭隆澤、周永鴻，形成4搶3

    第6選區（西屯）應選5席提名2席，陳淑華、林祈烽

    第7選區（南屯）應選4席提名2席，何文海、張耀中

    第8選區（北屯）應選6席提名3席，陳信秀、謝家宜、曾咨耀

    第9選區（北區）應選3席提名2席，陳俞融、吳文豪

    第10選區（中、西區）應選3席提名2席，黃守達、江肇國

    第11選區（東、南區）應選5席提名3席，鄭功進、陳雅惠、何翊綾

    第12選區（太平）應選4席提名2席，張玉嬿、蔡耀頡

    第13選區（大里、霧峰）應選6席提名3席，林德宇、李天生、張芬郁

    第14選區（東勢、石岡、新社、和平）應選2席提名1席，詹智翔、張鴻斌，形成2搶1

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播