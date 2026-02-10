民進黨六都議員登記截止 24區超額廝殺 提名競逐全揭露

民進黨正國會派系今推薦「正派台中隊」，今（10）日上午於民主進步黨台中市黨部舉行聯合參選市議員登記記者會。由立法委員王義川率市議員江肇國、周永鴻、蔡耀頡、張家銨，以及議員參選人曾咨耀、陳怡潔共同出席，全力迎戰2026選舉。（記者廖耀東攝）

民進黨六都議員提名登記於今（10）日正式劃下句點。根據各地黨部最終統計，六都共計有213人爭奪183席提名名額。其中計有台北4個、新北3個、桃園4個、台中3個、台南4個、高雄6個，共24個選區若協調未果將進入初選。高雄市不僅登記人數最多，更有6個選區面臨超額競爭，成為本次黨內初選最激烈的「一級戰區」。後續將於2月13日前進行溝通協調，若協調不成，則預計在3月2日至4月10日透過民調決戰勝負，必要可展延一週。

台北市（提名25席／32人登記）

第1選區（士林、北投）提名5人：林世宗、陳賢蔚、鍾佩玲、陳慈慧、林延鳳

第2選區（內湖、南港）提名4人：王孝維、高嘉瑜、陳又新、何孟樺

第3選區（松山、信義）提名4人：呂瀅瀅、許淑華、洪健益、張文潔、郭凡

第4選區（中山、大同）提名4人：賴俊翰、林亮君、陳怡君、顏若芳、林子揚、朱政騏、李立聖

第5選區（中正、萬華）提名4人：馬郁雯、劉耀仁、張銘祐、康家瑋、洪婉臻

第6選區（大安、文山）提名4人：陳聖文、徐嶔煌、劉品妡、高揚凱、簡舒培、王閔生

新北市（提名34席／37人登記）

第1選區（石門、三芝、淡水、八里）提名2人：鄭宇恩、游明諺

第2選區（林口、五股、泰山）提名2人：李宇翔、戴翎育

第3選區（新莊）提名4人：翁震州、翁昭仁、吳奕萱、陳岱吟、林秉宥

第4選區（三重、蘆洲）提名6人：陳俊維、彭佳芸、李余典、顏蔚慈、李倩萍、邱婷蔚

第5選區（板橋）提名5人：李昆穎、戴瑋姍、山田摩衣、黃淑君、陳俊諺

第6選區（中和）提名3人：張維倩、張志豪、張嘉玲

第7選區（永和）提名2人：羅文崇、許昭興

第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）提名5人：彭一書、高乃芸、卓冠廷、吳昇翰、廖宜琨、林銘仁

第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）提名2人：陳乃瑜、陳韋任

第10選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）提名1人：林裔綺

第11選區（金山、萬里、汐止）提名2人：朱誼臻、張錦豪、蔡美華

桃園市（提名26席／30人登記）

第1選區（桃園）提名5人：余信憲、簡智翔、黃家齊、李光達、李柏瑟、黃瓊慧。

第2選區（龜山）提名2人：陳雅倫、李宗豪。

第3選區（八德）提名3人：蔡永芳、許家睿、呂林小鳳。

第4選區（蘆竹）提名2人：簡伊翎、許清順、胡家智、呂宇晟。

第5選區（大園）提名1人：游吾和。

第6選區（大溪、復興）提名1人：陳治文。

第7選區（中壢）提名5人：彭俊豪、魏筠、張曉昀、黃崇真。

第8選區（平鎮）提名2人：劉仁照、王珮毓。

第9選區（楊梅）提名2人：黃盈淇、鄭淑方、項柏翰。

第10選區（龍潭）提名1人：張肇良、張贊聞。

第11選區（新屋）提名1人：陳睿生。

第12選區（觀音）提名1人：張佩芸。

台中市（提名32席／35人登記）

第1選區（大甲、大安、外埔）提名2人：吳中源、施志昌

第2選區（沙鹿、清水、梧棲）提名3人：林東誼、楊典忠、王立任、陳怡潔

第3選區（烏日、大肚、龍井）提名2人：曾威、張家銨

第4選區（后里、豐原）提名2人：蔡怡萱、謝志忠

第5選區（神岡、大雅、潭子）提名3人：陳映辰、林鈺梅、蕭隆澤、周永鴻

第6選區（西屯）提名2人：陳淑華、林祈烽

第7選區（南屯）提名2人：何文海、張耀中

第8選區（北屯）提名3人：陳信秀、謝家宜、曾咨耀

第9選區（北區）提名2人：陳俞融、吳文豪

第10選區（中、西區）提名2人：黃守達、江肇國

第11選區（東、南區）提名3人：鄭功進、陳雅惠、何翊綾

第12選區（太平）提名2人：張玉嬿、蔡耀頡

第13選區（大里、霧峰）提名3人：林德宇、李天生、張芬郁

第14選區（東勢、石岡、新社、和平）提名1人：詹智翔、張鴻斌

台南市（提名32席／37人登記）

第1選區（大新營區）提名3人：李宗翰、王宣貿、沈家鳳

第2選區（大北門區）提名3人：蔡蘇秋金、蔡秋蘭、謝舒凡

第3選區（曾文區）提名2人：吳通龍、施朝清、陳秋宏

第4選區（山區）提名1人：賴懋慶

第5選區（南科區）提名4人：陳碧玉、林志展、余柷青、李偉智

第6選區（安南區）提名3人：郭品辰、唐儀靜、劉益昌、蔡麗青

第7選區（永康區）提名3人：陳秋萍、黃肇輝、朱正軒

第8選區（北區、中西區）提名4人：謝秉舟、沈震南、林建南、邱莉莉、周嘉韋

第9選區（安平區、南區）提名4人：呂維胤、林依婷、李啓維、周麗津

第10選區（東區）提名2人：陳金鐘、卓佩于、蔡筱薇、蔡旺詮

第11選區（南關線區）提名3人：陳皇宇、郭鴻儀、鄭佳欣

高雄市（提名34席／42人登記）

第1選區（大旗美）提名2人：林富寶、林慧欣

第2選區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮）提名2人：陳琳潔、黃明太

第3選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）提名3人：黃秋媖、蔡秉璁、林志誠、蔣宛庭

第4選區（左營、楠梓）提名4人：張以理、黃偵琳、尹立、李雅慧、黃文志

第5選區（大社、仁武、鳥松、大樹）提名4人：黃飛鳳、邱俊憲、江瑞鴻、張勝富

第6選區（鼓山、旗津、鹽埕）提名2人：林哲弘、李喬如、簡煥宗

第7選區（三民）提名3人：鄭孟洳、康裕成、何權峰

第8選區（新興、前金、苓雅）提名3人：郭建盟、湯詠瑜、黃文益

第9選區（鳳山）提名5人：陳慧文、鄧巧佩、張育臺、林智鴻、蘇致榮、張漢忠

第10選區（前鎮、小港）提名3人：鄭光峰、黃彥毓、吳昱鋒、林浤澤、黃敬雅、黃雍琇

第11選區（大寮、林園）提名3人：李雨庭、洪村銘、蔡昌達、張耀中

