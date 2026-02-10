台灣民主史25人-陳澄波》國民黨員訴求和平解決228 慘遭誣陷槍決！

出身嘉義的油畫家陳澄波，1947年228事件爆發，遭國民黨誣陷槍決。（圖翻攝自國家人權記憶庫）

改編自台灣重大歷史懸案、1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》鬧出的風波持續延燒，許多沒有經歷過用血汗爭取民主的「新生代」，越來越多人想了解台灣民主前輩們的故事、了解228與白色恐怖時代。政大數位內容學程助理教授侯宗佑跳出來分享應該被後世記住的「25人名單」，作家朱宥勳響應，今天（10日）開始整理並簡述這25位民主前輩的生平和受難經過，第一位分享的就是出身嘉義的油畫家陳澄波。

朱宥勳今起開始分享25位台灣民主史重要人物的故事，第一位是1895年2月2日生於台灣嘉義，於1947年3月25日遭槍決的陳澄波，「陳澄波在日治時期受教育，先是在私塾裡讀過書，後來進入日本人建立的學校體系。就讀『台灣總督府國語學校』期間，陳澄波遇到了畫家石川欽一郎，並在他的指導下，奠定了繪畫基礎。陳澄波一直有成為畫家的夢想。因此到了1924年，即便已是30歲的年紀，他還是考進了『東京美術學校圖畫師範科』，這是當時日本最有名的美術學校之一。在刻苦學習之下，他於1926年創作了《嘉義街外（一）》，入選『帝國美術展覽會』，是第一位以油畫入選的台灣人。」

「1929年，陳澄波自學校畢業後，在中國畫家王濟遠的介紹下，前往上海的『新華藝專』和『昌明藝專』任教。這段經歷，也讓他留下不少相關的畫作。而也因為這段經歷，陳澄波成為當時少數能以華語溝通的台灣知識分子之一。因此，當戰後國民黨政府來台後，陳澄波在嘉義的地方政治圈十分活躍，成為政府與民間之間的溝通橋樑。1946年，陳澄波加入中國國民黨，並當選嘉義第一任參議會議員。沒錯，這位政治受難者，戰後是中國國民黨黨員。」

「隔年，二二八事件爆發。嘉義民風剽悍，由市民組成的民兵將政府軍圍困在水上機場。包含陳澄波在內的一眾議員出面調停。陳澄波、潘木枝、盧鈵欽、柯麟、邱鴛鴦、劉傳來等6人前往水上機場。不料，他們一進入機場，就被國民黨軍隊拘禁、刑求，並要求他們承認『煽動暴動』。明明是訴求和平解決的一行人，卻被誣指為煽動者，國民黨人莫名其妙的邏輯，是當時的台灣知識份子怎樣也想不到的。隨著國民黨援軍的到來，水上機場的軍隊趁勢殺出，開始劫掠嘉義市區，打仗不靈光，仗勢搶劫倒是不落人後。3月25日，陳澄波等『二二八事件處理委員會』的成員，也就是那些參與調停的地方仕紳，被推上軍車遊街示眾。」

「軍車沿著現在的嘉義市中山路，經過噴水池圓環，一直到火車站前。陳澄波的女兒陳碧女在群眾之中，與雙手被反綁的父親眼神交錯，感到事情已無法轉圜。軍車抵達嘉義火車站之後，押送的部隊先以機槍掃射圍觀群眾，待群眾逃竄之後，才把犯人押解下車。羞辱式的遊街，不就是為了向群眾宣傳嗎？那為什麼又要掃射群眾？國民黨的邏輯，果然就不是文明人可以理解的。即使場面混亂，陳碧女仍然沒有離開，努力上前，央求士兵放過他的父親。士兵將陳碧女一腳踢開，開始執行槍決。日治時期台灣最重要的畫家之一，也是嘉義地方努力溝通官民的議員，就此枉死。這一年，他只有52歲。」

朱宥勳接著說：「然而，陳澄波的故事並沒有在此終結。因為他有一位非常堅毅、勇敢、有遠見的太太張捷。陳澄波被槍決的那天傍晚，張捷將屍體運送回家。並且，張捷請來了攝影師，拍下了陳澄波屍身的完整照片。張捷將陳澄波的畫作，以及這張『遺照』收藏起來。就連陳澄波被槍決時所穿的襯衫，都細心保存，毫無損壞。」

「現在台南的『台灣歷史博物館』，正有一個『寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景特展』。展覽裡，就展出了那件帶有彈孔的襯衫，以及『遺照』的底片及數個版本。可以說，我們現在還能看到陳澄波的畫作，還能知道這些故事，張捷居功厥偉。在展覽內，有一塊展板的標題將張捷描述為『超級收藏家』。是的，就陳澄波的藝術生涯來說，他的太太就是他這一生中最重要的收藏家。不但保存了他的作品，也守住了他遭受迫害的證據。」

「1947年，攝影並不像現在，是按個手機就完結之事。要有怎樣的意志力和頭腦，才能在悲痛的第一時間，就做好種種安排，並且強韌守護數十年？張捷所留下來的這張遺照，直到1994年才意外出土。這是張捷逝世的隔年。整整47年啊……她守了大半輩子。」

朱宥勳在留言區分享了陳澄波的「遺照」，照片中可以看到陳澄波身上穿的衣服有明顯彈孔和血痕，令人痛心的是「死不瞑目」的面容，「這張遺照裡，還有一個較少人知道的細節。仔細看：從陳澄波的右肩延伸出去，是不是有一個人蹲在角落？那是張捷。當時，為了讓攝影師能夠取到完整的角度，張捷蹲在承載陳澄波屍身的門板底下，以肉身扛起了丈夫的最後一張照片。所以在台史博的展覽裡，這張遺照的旁邊，有一行說明文字：『這其實是一張夫妻合照』。」

