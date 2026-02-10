為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    綠營安南區初選4搶3 超資深老議員、月光仙子都來參戰

    2026/02/10 19:58 記者王姝琇／台南報導
    前議員唐碧娥（右）的姪女唐儀靜化身月光仙子登記初選。（唐碧娥提供）

    前議員唐碧娥（右）的姪女唐儀靜化身月光仙子登記初選。（唐碧娥提供）

    民進黨台南市議員初選登記截止，第6選區現任議員蔡麗青壓線登記，對手前議員唐碧娥的姪女唐儀靜今則是Cosplay月光仙子前往登記，加上郭清華推女兒郭品辰接棒、前議員劉益昌也參戰，形成「4搶3」局面。

    蔡麗青表示，感謝人民給予機會，4年來用心拚盡全力為民服務，沒有1分鐘敢鬆懈過，上任後解決很多過去安南區沉痾已久的問題，比如解決台江大道波浪路問題，以及爭取裝設自來水管，解決台江大道旁居民數十年來無水可用的窘境，爭取土城抽水站，解決土城長期淹水的問題，爭取設立新吉工業區變電所，解決新吉工業區長期以來電力不穩，經常跳電等。

    蔡麗青說，她對安南區16寮公益活動的投入也是從未間斷，各社區各里巡迴舉辦公益活動，照顧每個弱勢家庭，除此也號召各界愛心，每學期支援所有安南區清寒學童的書籍費費用，並協助各校爭取軟硬體建設，盡力照顧每個需要照顧的人。

    唐碧娥則說，她將盡全力輔選姪女唐儀靜，投入安南區市議員初選，讓她順利獲得提名，得以為民服務、為民喉舌。郭清華則推出女兒郭品辰接棒，象徵世代傳承；資深前議員劉益昌，曾任3屆台南市議員，自2013年以台聯提名參選安南區失利後就一直沉潛，因為認為這一輩的年輕民代都欠缺本土意識，甚至傾中的危機，也讓他決定重新加入民進黨再戰議員。

    第6選區現任議員蔡麗青壓線登記初選。（記者王姝琇攝）

    第6選區現任議員蔡麗青壓線登記初選。（記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播