綠營安南區初選4搶3 超資深老議員、月光仙子都來參戰

前議員唐碧娥（右）的姪女唐儀靜化身月光仙子登記初選。（唐碧娥提供）

民進黨台南市議員初選登記截止，第6選區現任議員蔡麗青壓線登記，對手前議員唐碧娥的姪女唐儀靜今則是Cosplay月光仙子前往登記，加上郭清華推女兒郭品辰接棒、前議員劉益昌也參戰，形成「4搶3」局面。

蔡麗青表示，感謝人民給予機會，4年來用心拚盡全力為民服務，沒有1分鐘敢鬆懈過，上任後解決很多過去安南區沉痾已久的問題，比如解決台江大道波浪路問題，以及爭取裝設自來水管，解決台江大道旁居民數十年來無水可用的窘境，爭取土城抽水站，解決土城長期淹水的問題，爭取設立新吉工業區變電所，解決新吉工業區長期以來電力不穩，經常跳電等。

蔡麗青說，她對安南區16寮公益活動的投入也是從未間斷，各社區各里巡迴舉辦公益活動，照顧每個弱勢家庭，除此也號召各界愛心，每學期支援所有安南區清寒學童的書籍費費用，並協助各校爭取軟硬體建設，盡力照顧每個需要照顧的人。

唐碧娥則說，她將盡全力輔選姪女唐儀靜，投入安南區市議員初選，讓她順利獲得提名，得以為民服務、為民喉舌。郭清華則推出女兒郭品辰接棒，象徵世代傳承；資深前議員劉益昌，曾任3屆台南市議員，自2013年以台聯提名參選安南區失利後就一直沉潛，因為認為這一輩的年輕民代都欠缺本土意識，甚至傾中的危機，也讓他決定重新加入民進黨再戰議員。

第6選區現任議員蔡麗青壓線登記初選。（記者王姝琇攝）

